المالكية يفرض التعادل على القوة الجوية بهدف إسراء حموية

وأمام أكثر من 15 ألف متفرج، بدا القوة الجوية في طريقه إلى تحقيق فوزه الثالث في المجموعة من أصل 5 مباريات، بتقدمه في الدقيقة 19 عبر عماد محسن وحتى الدقيقة 78 قبل أن يخطف السوري إسراء الحموي التعادل للمالكية الذي عكر على حامل اللقب الاحتفال بمباراته الرسمية الأولى على أرضه بعد قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية الشهر الماضي.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى لمصلحة القوة الجوية 4-3 في البحرين.

ورفع القوة الجوية رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الجزيرة الأردني المتصدر وأمام المالكية الثالث، فيما يقبع السويق العماني في ذيل المجموعة دون نقاط.

وتقام الجولة السادسة الأخيرة الحاسمة الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي القوة الجوية مع ضيفه السويق، على أن يلعب الجزيرة في ضيافة المالكية الذي بدا عاجزاً الثلاثاء عن مجاراة مضيفه العراقي في الشوط الأول وسرعان ما تخلف عندما استغل عماد محسن كرة مرتدة من أحد مدافعي الضيوف وأكملها أرضية قوية على يسار الحارس عبد الكريم فردان (19).

وحاول المالكية الرد وكان قريباً من تحقيق التعادل بواسطة عيسى عبد الباري، إلا أن الأخير سدد بجانب قائم الجوية(29).

وقبل انتهاء الشوط الأول بأربع دقائق، عاد عبد الباري وأهدر فرصة لإدراك التعادل عندما تباطأ بالتعامل مع كرة سهلة وهو بمواجهة الحارس.



وفي الشوط الثاني، واصل الجوية هيمنته وأضاع عماد محسن فرصة تعزيز التقدم بعدما نجح مدافع المالكية في قطع الطريق عليه في اللحظة الأخيرة (61)، ثم ومن هجمة مرتدة منظمة تمكن المالكية من إدراك التعادل بواسطة الحموي إثر استلامه كرة متقنة من سيد هاشم سددها قوية أرضية على يسار الحارس.