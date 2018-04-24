القوة الجوية العراقي يرافق الجزيرة الأردني إلى نصف نهائي غرب آسيا

وإثر فوزه اليوم الثلاثاء، على السويق العماني 2-0، في كربلاء بفضل أمجد راضي الذي سجل الهدفين (36 و45 من ركلة جزاء). نال القوة الجوية أفضل مركز ثاني ضمن 3 مجموعات خاصة في منطقته، بعدما جاء خلف الجزيرة الأردني في المجموعة الأولى (12 نقطة للفريق العراقي و14 للمتصدر الجزيرة)، بعد فوز الأخير على المالكية البحريني. وذلك في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل موسى التعمري (21 من ركلة جزاء) والسوري مارديك مرديكيان (56) هدفي الجزيرة، فيما سجل وليد الطيب (38) هدف المالكية الذي أكمل الثواني الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد سيد علي عيسى لحصوله على انذار ثان.

وعن المجموعة الثانية؛ تأهل العهد اللبناني بعد حلوله في الصدارة برصيد 12 نقطة، مستفيداً من فوزه اليوم على المنامة البحريني 3-1، وفي المجموعة ذاتها تعادل الزوراء العراقي مع الجيش السوري بهدف لمهند عبد الرحيم (62) مقابل هدف لأحمد أشقر (4+90)، والفريقان ودعا البطولة.

ويتأهل إلى نصف نهائي غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.

المتأهلون عن غرب آسيا:

الجزيرة الأردني، القوة الجوية العراقي، العهد اللبناني، الفيصلي الأردني.