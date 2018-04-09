الفيصلي يقتنص فوزاً مثيراً من الوحدة في كأس الاتحاد الآسيوي

حقق الفيصلي الأردني فوزاً مثيراً على نظيره الوحدة السوري بهدفين مقابل هدف الاثنين ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة في إطار مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

أقيمت المباراة على إستاد صيدا الدولي في لبنان، الذي يعد الملعب الرسمي لفريق الوحدة السوري، وافتتح المهاجم البولندي لوكاس سيمون التسجيل للفريق الأردني في الدقيقة 40، قبل أن يتمكن لاعب الوسط سليمان سليمان من إدراك التعادل للوحدة في الدقيقة 78، وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع أن تنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي اقتنص لاعب الوسط أنس الجبارات الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

ورفع الفيصلي بذلك رصيده من النقاط إلى عشر في صدارة ترتيب فرق المجموعة الثالثة، وتأكد تأهله بالتالي إلى الدور القادم من البطولة، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 5 نقاط فقط في المركز الثالث.



