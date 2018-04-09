العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
كأس الاتحاد الآسيوي

الفيصلي يقتنص فوزاً مثيراً من الوحدة في كأس الاتحاد الآسيوي

من قبل
beIN SPORTS

انتزع الفيصلي الأردني فوزاً في الوقت القاتل من منافسه الوحدة السوري بهدفين مقابل هدف ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

حقق الفيصلي الأردني فوزاً مثيراً على نظيره الوحدة السوري بهدفين مقابل هدف الاثنين ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة في إطار مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

أقيمت المباراة على إستاد صيدا الدولي في لبنان، الذي يعد الملعب الرسمي لفريق الوحدة السوري، وافتتح المهاجم البولندي لوكاس سيمون التسجيل للفريق الأردني في الدقيقة 40، قبل أن يتمكن لاعب الوسط سليمان سليمان من إدراك التعادل للوحدة في الدقيقة 78، وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع أن تنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي اقتنص لاعب الوسط أنس الجبارات الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

ورفع الفيصلي بذلك رصيده من النقاط إلى عشر في صدارة ترتيب فرق المجموعة الثالثة، وتأكد تأهله بالتالي إلى الدور القادم من البطولة، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 5 نقاط فقط في المركز الثالث.
 
 

الوحدة السوري كأس الاتحاد الآسيوي الفيصلي الأردني
السابق العراق يستضيف أول مباراة رسمية
اقرأ
العراق يستضيف أول مباراة رسمية منذ أعوام من بوابة كأس الاتحاد الآسيوي
التالي