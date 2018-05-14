الجزيرة إلى نهائي غرب آسيا على حساب الفيصلي

واستفاد الجزيرة من تعادله ذهاباً 1-1 ليبلغ نهائي المنطقة للمرة الأولى.

وسجل هدف المباراة الوحيد موسى التعمري في الدقيقة 51، بعدما أهدر المحترف البولندي لوكاس هدف التقدم للفيصلي من ركلة جزاء تصدى لها الحارس أحمد عبد الستار في الدقيقة 40.

وسيلتقي الجزيرة في نهائي غرب آسيا مع المتأهل من مواجهة القوة الجوية العراقي (حامل اللقب) والعهد اللبناني اللذان يلتقيان الثلاثاء في بيروت بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز القوة الجوية 3-1.

وفي رصيد الجزيرة سبعة ألقاب محلية كان آخرها عام 84 وهو يسعى للعودة إلى منصات التتويج عندما يلتقي مع شباب الاردن مساء الجمعة المقبل على لقب كأس الاردن في ختام الموسم الكروي الحالي.

في المقابل خسر الفيصلي فرصته الأخيرة في إنقاذ الموسم بإحراز لقب كأس الاتحاد الآسيوي الذي توج به مرتين عامي 2005 و2006 وحل وصيفا عام 2007 خلف شباب الاردن، علما ان الفيصلي توج في افتتاح الموسم بكأس السوبر على حساب الجزيرة.



