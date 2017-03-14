الاتحاد الآسيوي: الحد البحريني ينتصر على أرضه

وسجل للفائز النيجيري إفيدايو أولوسيغون (11، 62 ومواطنه أوتشي أوغبا 32)، فيما سجل للخاسر الكاميروني ستانديلي اسهابي 33.

وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة تعادل الوحدة السوري مع القوة الجوية العراقي (0-0).

الصدارة لا زالت في يد الوحدة السوري برصيد 7 نقاط دون أن يدخل مرماه أي هدف حتى الآن، يليه القوة الجوية برصيد 5 ثم الحد 4 فالصفاء بنقطة واحدة.