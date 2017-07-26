كأس الأبطال: نهاية مجنونة تمنح روما الفوز على توتنهام

على ملعب روز بول آرينا، تقدم روما حتى الدقيقة 87 بهدفين نظيفين للأرجنتيني دييغو بيروتي (13 من ركلة جزاء) والتركي جنكيز أوندر (70).

وفي الدقائق الأخيرة سجل توتنهام هدفين وأدرك التعادل بواسطة هاري وينكس (87) والهولندي فنسنت ينسن (90+1)، لكن ماركو تومينيلو منح الفوز لفريق العاصمة الإيطالية بعد دقيقة واحدة بتسجيله الهدف الثالث (90+2).

وهو الفوز الأول لروما بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بركلات الترجيح 2-3 (القوت الأصلي 1-1)، في حين مني توتنهام بالهزيمة الأولى بعد فوزه الكبير على فريق العاصمة الفرنسية 4-2.

ويختتم الفريقان مشاركتهما الأحد حيث يلعب روما ضد مواطنه يوفنتوس، وتوتنهام ضد مواطنه مانشستر سيتي.

وكانت الأفضلية طوال شوطي المباراة التي شهدت تغييرات بالجملة للاعبين استعداداً للموسم الجديد، لروما الذي افتتح التسجيل في وقت مبكر من ركلة جزاء احتسبت على خلفية لمسة يد من كاميرون كارتر فيكرز ونفذها بيروتي بنجاح (13).

وبقي روما مسيطراً بشكل نسبي مع محاولات بين الفينة والأخرى من جانب منافسه، وعزّز تقدمه في الشوط الثاني بفضل التركي أوندر، بديل الفرنسي غريغوار ديفريل المنتقل حديثاً إلى فريق العاصمة من مواطنه ساسوولو، الذي سدد كرة من داخل المنطقة في أسفل الزاوية اليمنى (70).

وقلّص وينكس بديل كارتر فكرز الذي تسبب بركلة الجزاء، الفارق قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي بعدما أعاد إلى الشباك كرة مرتدة سددها زميله الفرنسي الآخر جورج كيفن ندولو (87).

وفي الوقت بدل الضائع، عادل البديل الآخر ينسن الذي حل محل هاري كاين، مستفيداً من عرضية ندولو (90+1).

ولم يهنأ الفريق الإنكليزي بالتعادل أكثر من دقيقة إذ باغته تومينيلو بهدف الفوز إثر عرضية من الهولندي كيفن ستروتمان (90+2).

سيسوكو يريد البقاء

وأكد حارس توتنهام الأساسي وقائده الفرنسي هوغو لوريس على هامش المباراة التي شارك في شوطها الثاني، أن مواطنه موسى سيسوكو الغائب عن الجولة الأميركية بداعي الاصابة يريد البقاء مع وصيف بطل إنكلترا.

وأضاف "كل شيء يمكن أن يحصل، لكني أعرف موسى. إنه مؤمن بما نقوم به مع توتنهام. إنه بحاجة للعب أكثر من الموسم الماضي، لكن هذه مسألة خيارات"، مؤكداً على "أنه لاعب مهم في منتخب فرنسا".

وانضم سيسوكو إلى توتنهام في آب/أغسطس 2016 مقابل 33.5 مليون يورو، لكنه لم يحظ بثقة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي أشركه في 25 مباراة (من أصل 38) في الدوري كان في معظمها احتياطياً.

وهذا الأمر جعل سيسوكو يفقد موقعه كأساسي في مركز الجناح الأيمن لمنتخب فرنسا خصوصاً مع تألق عثمان ديمبيليه، لكن بوكيتينو أكد الأسبوع الماضي أنه "أدخله ضمن خططه للموسم الجديد" في وقت أعربت فيه أندية عدة عن اهتمامها باللاعب الذي تألق في كأس أوروبا 2016، بينها مرسيليا الفرنسي وإيفرتون الإنكليزي.

وتابع لوريس "المدرب يريده أن يبقى معنا. وهذا ليس سيئاً بالنسبة إليه، إنه يستعد وسيكون جاهزاً في الأسابيع المقبلة"، مشيراً إلى أن مواطنه "عانى كثيراً في الموسم الماضي، وعليه أن يقوم بأشياء كثيرة".

وأكد قائد منتخب فرنسا أنه ليس قلقاً من فترة الانتقالات "الهادئة" من جانب توتنهام الذي تخلى عن مدافعه كايل ووكر لصالح مانشستر سيتي في صفقة قدرت بـ61 مليون يورو.

وختم "أعرف أن الأمور تكون أصعب شيئاً فشيئاً في الدوري الإنكليزي" حيث يلعب مع توتنهام منذ 6 سنوات دون أن يظفر باللقب المحلي أو بلقب دوري أبطال أوروبا.