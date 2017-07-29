كأس الأبطال: إنتر يؤمن فوزه رغم الهدف الفضيحة

وسجل لإنتر المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش 45 والكرواتي إيفان بيريسيتش 53 وهدف تشيلسي لاعب إنتر جيفري كوندوغبيا خطأ في مرمى فريقه 74.

وهي الخسارة الثانية لتشيلسي في جولته الآسيوية بعد أولى أمام بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني 2-3 الثلاثاء الماضي، بعدما كان استهل جولته الاعدادية للموسم الجديد بفوز كبير على جاره اللندني آرسنال 3-0 في 22 تموز/يوليو الحالي في بكين.

ويلتقي تشيلسي بآرسنال الأحد المقبل على ملعب ويمبلي في مباراة درع المجتمع التي تجمع بطلي الدوري والكأس.

في المقابل، حقق إنتر ميلان بقيادة مدربه الجديد لوتشيانو سباليتي، العلامة الكاملة في جولته الآسيوية بعدما استهلها بالفوز على ليون الفرنسي 1-صفر في 24 تموز/يوليو، ثم تغلب على بايرن ميونيخ 2-0 في 27 منه، وبالتالي نال لقب بطل الكأس الدولية في آسيا.

وبدأ إنتر ميلان استعداداته للموسم الجديد بالفوز على فاتنس النمساوي 2-1 في التاسع من تموز/يوليو، وخسر أمام نورمبرغ الألماني 1-2 في 15 منه، وتعادل مع شالكه الألماني 1-1 في 21 من الشهر ذاته. ويلتقي إنتر ميلان مع فياريال الأسباني الأحد المقبل، ثم ريال بيتيس الإسباني في 12 آب/اغسطس المقبل، قبل أن يبدأ مشواره في الدوري بلقاء ضيفه فيورنتينا في 20 منه.