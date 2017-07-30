وسجل بيكيه هدف الفوز في الدقيقة 50 من المباراة التي تقدم خلالها النادي الكاتالوني بهدفين نظيفين عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي (3) والكرواتي إيفان راكيتيتش (7)، قبل أن يقلص ريال الفارق بواسطة الكرواتي الآخر ماتيو كوفاسيتش (14) ثم يدرك التعادل عبر ماركو أسينسيو (36).

وهي المرّة الأولى التي يتواجه فيها عملاقاً إسبانياً خارج بلادهما منذ 35 عاماً والأولى على الإطلاق في الولايات المتحدة.

ومن المؤكد أن الزمن تغير كثيراً ما بين 1982 حين لعب ريال وبرشلونة مباراة ودية في فنزويلا بعد انتهاء الموسم المحلي لم تكن حتى منقولة على شاشات التلفزة في أوروبا، و2017 حيث أصبح العالم بأكمله يترقب المواجهات بين هذه العملاقين وحتى إن كانت ودية مثل تلك التي أقيمت السبت في إطار كأس الأبطال بنسختها الأميركية.

وهي الهزيمة الثالثة لفريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ثلاث مباريات خلال الجولة الأميركية، والأولى كانت بركلات الترجيح أمام مانشستر يونايتد بعد تعادلهما 1-1، والثانية كانت قاسية على يد جار الأخير مانشستر سيتي 1-4.

أما بالنسبة لبرشلونة، فقد حقق فوزه الودي الثالث في جولته الأميركية بقيادة مدربه الجديد أرنستو فالفيردي الذي خلف لويس أنريكي، بعد أن سبق له التغلب على يوفنتوس الإيطالي 2-1 ومانشستر يونايتد الإنكليزي 1-صفر بفضل الأهداف الثلاثة للبرازيلي نيمار الذي عكر تحضيرات فريقه للموسم الجديد في ظل الحديث عن احتمال انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

ولعب نيمار السبت دوراً أيضاً في فوز برشلونة على غريمه إذ أن هدف بيكيه جاء إثر ركلة حرة نفذها اللاعب البرازيلي.

وبعد المباراة، رفض فالفيردي الدخول في موضوع احتمال انتقال نيمار إلى سان جيرمان، قائلاً: "أحاول دائماً الحديث عن الأمور التي حصلت عوضاً عن الأمور التي يمكن أن تحصل. سننتظر. في ما يخصني، نيمار موجود في فريقي، نعتمد عليه وسنرى ما ستؤول إليه الأمور".

ولعب نيمار أساسياً في مباراة السبت إلى جانب ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، فيما بدأ زيدان اللقاء بمشاركة الويلزي غاريث بايل أساسياً إلى جانب الكرواتي لوكا مودريتش ومن أمامهما الفرنسي كريم بنزيمة.

وفي الوهلة الأولى، بدا أن الأمسية انتهت باكراً لنيمار لأنه سقط أرضاً في أول لمسة له للكرة، لكنه عاد إلى الملعب في الوقت المناسب لرؤية ميسي يفتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة الثالثة بعدما توغل في المنطقة قبل أن يسدد الكرة التي تحولت من المدافع الفرنسي رافايل فاران وخدعت الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

ولم ينتظر برشلونة سوى أربع دقائق لإضافة الهدف الثاني، وهذه المرة لم يكتف نيمار بلعب دور المتفرج بل كان صاحب التمريرة التي وصلت عبرها الكرة إلى راكيتيتش الذي حولها بحنكة في الشباك (7).

وبعدما بدا برشلونة في طريقه إلى فوز كاسح على غريمه، انتفض ريال ونجح في تقليص الفارق من أول فرصة له على المرمى عبر كوفاسيتش الذي تلاعب بالدفاع عند مشارف المنطقة قبل أن يسدد الكرة بعيداً عن متناول الحارس الهولندي ياسبر سيليسن (14) الذي كادت أن تهتز شباكه مجدداً بعد 5 دقائق لكن تسديدة بنزيمة مرت قريبة من القائم.

وانتقل الخطر بعدها إلى الجهة المقابلة عبر ميسي الذي اختبر نافاس بتسديدة في الدقيقة 31، وجاء رد ريال مثمراً إذ نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 36 إثر هجمة مرتدة سريعة وعرضية من مودريتش أخطأ جوردي ألبا التعامل معها فوصلت الكرة إلى أسينسيو الذي أودعها شباك سيليسن.

"مباراة بوجهين"



ورغم الروح القتالية التي أظهرها ريال في الشوط الأول بعد تخلفه بهدفين، لم يكن زيدان راضيًا عن أداء فريقه لكنه أكد أن هناك متسعاً من الوقت قبل أن يبدأ ريال موسمه رسميًا بمباراة كأس السوبر الأوروبية ضد مانشستر يونايتد في الثامن من آب/أغسطس.

ويستهل ريال حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإسباني من ملعب ديبورتيفو لا كورونيا في 19 أو 20 آب/أغسطس المقبل، فيما يستهل برشلونة مشواره على أرضه ضد ريال بيتيس.

ويتواجه العملاقان مجدداً قبل انطلاق الدوري وذلك على الكأس السوبر الإسبانية التي تقام مباراتها الأولى على "كامب نو" في 13 آب/اغسطس، على أن يحتضن ملعب "سانتياغو برنابيو" لقاء الإياب في 16 منه.

ورأى زيدان أن: "اليوم (السبت)، كانت مباراة بوجهين بالنسبة لنا، واحد سيء وآخر أفضل. في نهاية الأمر نحن نتحضر للثامن (الكأس السوبر).. سنكون جاهزين".

وبدأ الفريقان الشوط الثاني بنفس التشكيلة وكان نيمار مجدداً مهندس الانتصار بعدما نفذ ركلة حرة وصلت إلى بيكيه الذي حول الكرة في الشباك (50).

واعتبر فالفيردي أن فريقه: "حقق بداية جيدة (للشوط الثاني)، خلقنا بعض الفرص الجيدة. بشكل عام، قمنا بعمل جيد وحاولنا السيطرة على المباراة"، مشيراً: "أتوقع الأفضل من ميسي وجميع اللاعبين، لكنه (ميسي) مذهل ونحن نتطلع للفوز بجميع الألقاب هذا الموسم".

وكان بالإمكان أن تكون النتيجة أقسى على ريال لو أكمل اللقاء بعشرة لاعبين في نصف الساعة الأخير بعد تهور راكيتيتش ودفعه للحكم المكسيكي خاير ماروفو، لكن اللاعب الكرواتي أفلت من العقوبة.

وخرج نيمار في الدقيقة 72 من المباراة التي قد تكون الأخيرة له بقميص برشلونة، لكن فالفيردي يؤكد بأنه: "لا أريد التخمين بشأن نيمار. أراه في المكان الذي رأيته فيه مؤخرًا: على الملعب معنا".