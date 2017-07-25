بايرن يدرس فكرة التخلي عن الجولات الآسيوية

وقال أولي هونيس خلال لقاء مع الصحفيين أمس الاثنين في الفندق الذي يقيم فيه بايرن ميونخ في سنغافورة: "لا نزال نقوم بهذه الجولات ولكن بدون شك نتحفظ على مسألة لعب أربع مباريات في 12 يوما تتخللها رحلة إلى دولة أخرى". وأضاف: "لقد وصلنا إلى أقصى درجات التشبع".

ووواجه بايرن ميونخ سوء حظ كبير في جولته الآسيوية، فقد خسر أول أمس السبت برباعية نظيفة أمام ميلان الإيطالي بمدينة شينزين الصينية في مباراة ظهر فيها لاعبو الفريق الألماني في حالة بدنية سيئة للغاية.

وجاء سقوط الفريق البافاري أمام نظيره الإيطالي بعد أيام قليلة من خسارته أمام أرسنال الإنكليزي بركلات الترجيح في مباراة أخرى ضمن بطولة الكأس الدولية لكرة القدم.

وتعامل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ميونيخ، بهدوء شديد مع الخسارة الكبيرة التي مني بها فيريقه أمام ميلان، مؤكدا أن هذه النتيجة لن تؤثر على أداء بايرن ميونخ في مباراته المرتقبة اليوم

الثلاثاء أمام تشيلسي الإنكليزي.

وقال أنشيلوتي ساخرا: "إذا شعرت بضغط الآن فسأكون ميتا مع بداية الموسم".

وأضاف أنشيلوتي قائلا: "لم يسعد أحد بالخسارة 4- صفر، ولكن في هذه الفترة يمكن تقبل وجود أخطاء، نحن في فترة الاستعداد للموسم الجديد".

ومن جهة ثانية، ينتظر بايرن ميونيخ خلال الأسابيع المقبلة صدور قرارات جديدة من مجلس إدارته، فقد أعلن هونيس أمس أن منصب المدير الرياضي الذي ظل شاغرا منذ رحيل ماتياس سامر منذ عام سيتم شغله خلال الأسابيع الستة المقبلة على أقصى تقدير.

واختتم هونيس قائلا: "أتمنى أن أستطيع تقديمه (المدير الرياضي) في القريب العاجل".

ولم يكشف هونيس عن الأسماء المرشحة لتولي هذا المنصب.

ويعتبر اللاعب الألماني السابق فيليب لام أقوى المرشحين لتولي هذا المنصب في ناديه القديم بايرن ميونيخ، إلا أن اللاعب أكد في وقت سابق أنه ليس مستعدا بعد لتحمل هذه المسؤولية، ولذلك برز اسم الحارس السابق أوليفر كان للاضطلاع بهذه المهمة.