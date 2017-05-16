يوفنتوس يعلن غياب سامي خضيرة عن نهائي كأس إيطاليا

وكان خضيرة قد تعرض لإصابة في الفخذ خلال مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتقرر غيابه عن مباراة الغد التي يستضيفها الملعب الأولمبي في روما. إضافة إلى المباراة ضد كروتوني الأسبوع المقبل في الدوري الإيطالي. وأكد خضيرة أن إصابته ليست خطيرة وأنه سيكون جاهزا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في الثالث من يونيو المقبل في كارديف.