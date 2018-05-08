يوفنتوس - ميلان .. كأس النهوض أم استمرار السيطرة

وبعد أن ضمن يوفنتوس الأحد بنسبة كبيرة لقب الدوري للموسم السابع توالياً، إذ يحتاج لنقطة من مباراتين، يتعين على حامل اللقب 12 مرة (رقم قياسي) تخطي غريمه اللومباردي المتوّج خمس مرات آخرها في 2003.

وكانت المواجهة الأخيرة بينهما في مسابقة الكأس متقاربة، حسمها يوفنتوس في نهائي 2016 بهدف في الوقت الممدد عن طريق مهاجمه الإسباني الفارو موراتا.

وبعد خروج "السيدة العجوز" من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا أمام ريال مدريد الإسباني بصعوبة كبيرة، تحدث لاعب وسطه البوسني ميراليم بيانيتش عن أهمية الثنائية المحلية "أردنا حقاً الفوز بكل الالقاب الممكنة هذه السنة. للأسف خرجنا من دوري الأبطال، لكن موقعنا جيد في الدوري والفوز بكأس إيطاليا هدف آخر لنا".

ويخوض يوفنتوس الذي يلتقي روما الأحد المقبل في الدوري، المواجهة على وقع تقارير رحيل مدربه ماسيميليانو أليغري إلى أرسنال الانكليزي لخلافة الفرنسي أرسين فينغر.

وقبل عام من نهاية عقده، يتوقع أن يفاوض على تمديده مع رئيس النادي أندريا أنييلي والمدير التنفيذي جوزيبي ماروتا الذي قال "بعد الفوز بالسكوديتو (الدوري) سنتحدث عن المستقبل، وأنا متأكد بانه سيكون مرضياً للطرفين".

وعن نهائي ميلان، أضاف ماروتا الذي يخوض فريقه النهائي للمرة الـ18 في تاريخه (رقم قياسي) مقابل 14 لميلان "استمتعنا بإحراز الكأس في السنوات الثلاث الأخيرة، ونريد تكرار هذا الأمر الأربعاء، كعلامة حب لجماهيرنا الرائعة".

وتابع "سنواجه فريق ميلان المتحفز وهي مباراة حاسمة بالنسبة اليهم، لكننا نريد الفوز".

وقد يستعيد يوفنتوس جهود مهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (31 عاماً) العائد إلى التمارين بعد أصابة في كاحله خلال مواجهة إنتر الشهر الماضي، كما شارك ستيفانو ستورارو وماتيا دي تشيليو.

أنشيلوتي مع ميلان

من جهته، استعد فريق المدرب جينارو غاتوزو للمواجهة بفوز ثان توالياً في الدوري على حساب فيرونا، وذلك بعد 6 مباريات دون أي فوز، ليستعيد من آتالانتا المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

وقال مدافع ميلان أليسيو رومانيولي "يوفنتوس قوي جداً، فازوا بكل شيء في إيطاليا في السنوات السبع الأخيرة. خضنا مباراة رائعة قبل سنتين لكنها انتهت بشكل سيء لنا. أعتقد أن الهوة تقلصت راهناً".

أما لاعب الوسط التركي هاكان تشالهان أوغلو فتحدث عن بداية مشواره "الأشهر الستة الأولى كانت قاسية جداً علي هنا لأن الإيطالية لغة صعبة واحتجت إلى الوقت كي أتأقلم. أصبحت الأمور أسهل مع غاتوزو لأنه يتكلم الانكليزية، فأصبح الحديث معه أسهل".

ورأى لاعب الوسط جاكومو بونافنتورا "نحن جاهزون للنهائي. لعبنا جيداً ضد فيرونا، ونحن سعداء للفوز على بولونيا. نعرف أنها ستكون مباراة صعبة. نوعية يوفنتوس أفضل منا، لكن بهذا النوع من المباريات بمقدرونا الحاق الأذى بأي كان".

وكشف كارلو أنشيلوتي الذي درب الفريقين سابقاً أنه سيشجع ميلان في النهائي معتقداً أن مدربه غاتوزو " يقوم بعمل جيد".

وقال أنشيلوتي (58 عاماً) لقناة ميلان "سأشاهد المباراة مع طاه صديق لي هنا في كندا. هو يشجع ميلان كثيراً لذا سنرتدي قميص الفريق، هذا ما يمكنني القيام به لدعم روسونيري".

وتابع "من الواضح أنها لحظة حساسة لأن الفريق متأخر نوعاً ما، لكن مع الاستثمارات الصحيحة والصفات الريادية لمديريه أعتقد أنه بمقدوره النهوض مجددا".ً

وعن توقعاته للنهائي أضاف "يوفنتوس فريق معقد ومنتبه جداً في الجانب الدفاعي. أتوقع مباراة متوازنة، ولا أتوقع أن يغامر يوفنتوس".

وفي مباراتيهما في الدوري هذا الموسم، فاز يوفنتوس 2-صفر خارج ملعبه بهدفي مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغوايين، و3-1 في تورينو عن طريق المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا ولاعبي الوسط الكولومبي خوان كوادرادو والألماني سامي خضيرة، مقابل هدف لمدافع يوفنتوس السابق ليوناردو بونوتشي.