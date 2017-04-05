يوفنتوس يلحق لاتسيو إلى نهائي الكأس

تأهل يوفنتوس حامل اللقب إلى المباراة النهائية لكأس إيطاليا بكرة القدم، رغم خسارته على ملعب "سان باولو" في اياب الدور نصف النهائي أمام مضيفه نابولي 2-3، اليوم الأربعاء، مستعيناً بفوزه ذهاباً على أرضه 3-1.

سجّل للسيدة العجوز لاعب نابولي السابق الأرجنتيني غونزالو هيغواين (32 و58) في حين أحرز السلوفاكي ماريك هامشيك (53) والبلجيكي درايس ميرتينس (61)، ولورانزو اينسيني (67) أهداف صاحب الأرض.

وسيتواجه يوفنتوس بطل المسابقة 11 مرة ووصيف البطل خمس مرات، في المباراة النهائية مع لاتسيو الذي تأهل على حساب جاره روما (الذهاب 2-0 والإياب 2-3).