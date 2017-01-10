نابولي إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

افتتح البولندي بيوتر زيلينسكي التسجيل في الدقيقة الثالثة، ليدرك بعدها الفريق الذي يحتل المركز العاشر في الدرجة الثانية التعادل عن طريق أنتونيو بيكولو في الدقيقة 35.

واستمر التعادل حتى الدقيقة 55، حينما اضاف إيمانويل جياكيريني الهدف الثاني، ليضيف بعدها بدقيقتين مانولو غابياديني الهدف الثالث.

وسيلعب نابولي في الدور ربع النهائي مع الفائز في المباراة بين فيورنتينا وكيفو التي تقام الأربعاء.

وسيحل أتالانتا الأربعاء أيضاً ضيفاً على يوفنتوس حامل اللقب، في حين يستضيف ميلان تورينو يوم الخميس. وسيقام لقاء إنتر مع بولونيا الثلاثاء القادم، فيما تقام مباراتي ساسولو مع تشيزينا ولاتسيو مع جنوى يوم الأربعاء القادم، وينتهي الدور ثمن النهائي باستضافة روما لسامبدوريا يوم الخميس المقبل.