لاتسيو يبلغ نهائي كأس إيطاليا

وسجّل ستيفان الشعراوي (44) والمصري محمد صلاح (66 و90) أهداف روما، والصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (37) وتشيرو ايموبيلي (56) هدفي لاتسيو.

ويلتقي لاتسيو في النهائي مع المتأهل من المباراة التي ستجمع بين نابولي ويوفنتوس حامل اللقب واللذين يلتقيان غداً إيابا على ملعب "سان باولو" بعدما فاز اليوفي على أرضه (3-1).

وهي المرة التاسعة التي يصل فيها لاتسيو إلى المباراة النهائية علماً أنه فاز باللقب في ست مرات.