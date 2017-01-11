كأس إيطاليا: يوفنتوس وفيورنتينا إلى ربع النهائي

وبدا يوفنتوس، الفائز باللقب في العامين الماضيين، في طريقه لتحقيق فوز سهل على ممثل مدينة برغامو بعد أن أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين.

وافتتح الأرجنتيني باولو ديبالا التسجيل في الدقيقة 22 بكرة أطلقها من 18 مترا بعد تمريرة من الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، ثم تبادل بعدها اللاعبان الأدوار حيث مرر الأرجنتيني الكرة لزميله الكرواتي الذي حولها في الشباك (34).

إلا أن أتالانتا، المتوج بلقب هذه المسابقة مرة واحدة عام 1963، عاد إلى اللقاء في الشوط الثاني عندما قلص الفارق في الدقيقة 72 عبر عبدولاي كونكو.

وضرب رجال المدرب ماسيميليانو أليغري مجددا وأضافوا الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق فقط من ركلة جزاء نفذها البوسني ميراليم بيانيتش (75)، إلا أن أتالانتا رفض الاستسلام وقلص الفارق مجددا بهدف في الدقيقة 81 للشاب إيمانويل لاتي لاث.

وعرف يوفنتوس الذي يتصدر ترتيب الدوري المحلي بفارق 4 نقاط عن روما الثاني وله مباراة مؤجلة أيضا، كيف يتعامل مع المباراة في الثواني الأخيرة وحجز بطاقة الدور ربع النهائي حيث سيلتقي الفائز من مباراة الخميس بين غريمه ميلان وجاره اللدود تورينو.

وعلى ملعب "ارتيميو فرانكي"، لم يكن فيورنتينا أفضل حالا من يوفنتوس إذ عانى لتخطي ضيفه كييفو واحتاج إلى هدف في الثواني الأخيرة للفوز باللقاء 1-صفر.

وكان الفريقان في طريقهما إلى خوض شوطين إضافيين قبل أن يحصل فيورنتينا في الوقت بدل الضائع على ركلة جزاء إثر خطأ داخل المنطقة من ماسيمو غوبي على فيديريكو برنارديسكي الذي انبرى لها بنجاح وأهدى فريقه بطاقة العبور إلى ربع النهائي (3+90).

وأكمل الفريقان اللقاء بعشرة لاعبين بعدما طرد الصربي إيفان رادونافيتش من كييفو في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، والأرجنتيني ماورو زاراتي من فيورنتينا في الدقيقة 71.

ويخوض فيورنتينا، الباحث عن لقبه الأول في الكأس منذ 2001، والذي كان أيضا آخر ألقابه في كل المسابقات، اختبارا صعبا في ربع النهائي، إذ يتواجه مع نابولي الذي فاز الثلاثاء على سبيسيا من الدرجة الثانية 3-1.