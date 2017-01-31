كأس إيطاليا: لاتسيو يوقف انتفاضة إنتر

وبكر لاتسيو بالتسجيل عبر البرازيلي فيليبي اندرسون في الدقيقة 20، وزادت محن أصحاب الأرض بطرد مدافعهم الدولي البرازيلي جواو ميراندا لتسببه بركلة جزاء في الدقيقة 55 انبرى لها الدولي الأرجنتيني لوكاس بيليا بنجاح (56).

وتساوى الفريقان على أرضية الملعب بطرد مدافع لاتسيو، الروماني ستيفان رادو في الدقيقة 76.

وقلص انتر ميلان الفارق في الدقيقة 84 عبر لاعب وسطه الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بيد أن ذلك لم يكن كافيا لمواصلة المغامرة في مسابقة الكأس والانتفاضة بتحقيق الفوز التاسع على التوالي في مختلف المسابقات (7 في الدوري وواحد في الكأس على حساب بولونيا).

ولحق لاتسيو بيوفنتوس حامل اللقب ونابولي اللذين حجزا بطاقتيهما الأسبوع الماضي على حساب ميلان الوصيف وفيورنتينا على التوالي.

ويلتقي لاتسيو في دور الأربعة مع روما أو تشيزينا من الدرجة الثانية واللذين يلتقيان غدا الأربعاء في ختام ربع النهائي.