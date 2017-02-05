وصول مصر والكاميرون إلى ملعب النهائي

وضمت التشكيلة الأساسية لمنتخب الفراعنة:

عصام الحضري (حارس المرمى)، علي جابر، أحمد المحمدي، أحمد حجازي، أحمد فتحي، طارق حامد، محمد صلاح، محمد النني، عبد الله السعيد، محمود حسن "تريزيغه"، عمرو وردة.

المدرب: الأرجنتيني هيكتور كوبر.

أما لائحة الكاميرون:

فابريس أوندوا (حارس مرمى)، أدولف تيكو، مايكل نغادو نغادجوي، أمبرويس أيونغو بيتولو، بينجامين موكاندجو، جاك زوا داوغاري، كريستيان موغانغ باسوغوغ، سيباستيان سياني، أرنود سوتشين دجوم، روبرت نديب تامبي، كولينز نجوران فاي.

المدرب: البلجيكي هوغو بروس.