كوبر يعلن تشكيلة مصر لكأس أفريقيا

ويلعب الفراعنة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً منتخبات غانا وأوغندا ومالي.



وهنا أسماء اللاعبين:

- لحراسة المرمى: عصام الحضري وأحمد الشناوي وشريف إكرامي.

- للدفاع: أحمد فتحي وأحمد المحمدي وعمر جابر ومحمد عبدالشافي واحمد حجازي وأحمد دويدار وسعد سمير وعلي جبر.

- للوسط: إبراهيم صلاح ومحمد النني وطارق حامد ومحمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمود حسن "تريزيغيه" وعبدالله السعيد وعمرو وردة ورمضان صبحي ومحمد صلاح.

- للهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومروان محسن.



واستبعد كوبر الرباعي المؤلف من حماده طلبة ومحمد إبراهيم وأحمد رمضان والحارس محمد عواد.

ويقيم المنتخب حالياً معسكراً داخلياً يتخلله مباراة ودية مع نظيره التونسي الأحد على ستاد القاهرة الدولي في بروفة أخيرة قبل السفر إلى الغابون يوم 13 الحالي للمشاركة في منافسات البطولة القارية حيث يواجه منتخب مالي في 17 منه، ثم أوغندا يوم 21 ويختتم مبارياته فى المجموعة بلقاء غانا في 25.

وتعود مصر للمشاركة في البطولة القارية بعد غيابها عن النسخ الثلاث الأخيرة لفشلها في حجز بطاقتها وتحديداً منذ تتويجها باللقب الثالث على التوالي والسابع في تاريخها في أنغولا عام 2010.