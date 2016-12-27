كاماتشو يعلن تشكيلة الغابون لـ"كان 2017"

وكان ندونغ استبعد من التشكيلة الشهر الماضي بعدما تغيب عن التدريبات قبل مباراة في تصفيات كأس العالم أمام مالي لكنه أعيد للتشكيلة الثلاثاء للمشاركة في البطولة المقررة بين 14 يناير/كانون الثاني والخامس من فبراير/شباط 2017.

وسيدخل منتخب الغابون الذي سيخوض مباراة الافتتاح أمام غينيا بيساو في ليبرفيل، النهائيات مع مدرب جديد.

وتولى خوسيه أنطونيو كاماتشو مدرب إسبانيا السابق مسؤولية منتخب الغابون خلفا للبرتغالي خورخي كوستا.

وسيقود هجوم منتخب الغابون بيير إيميريك أوباميانغ أفضل لاعب في أفريقيا وهو واحد من 15 لاعبا استمروا من تشكيلة كأس الأمم السابقة التي أقيمت في غينيا الاستوائية قبل عامين وأخفقت خلالها الغابون في عبور الدور الأول.

وكان ندونغ اعتذر بعد استبعاده من منتخب بلاده إثر غيابه عن المران في مستهل استعدادات الفريق لمواجهة مالي في تصفيات كأس العالم.

وأبلغ لاعب وسط سندرلاند البالغ عمره 22 عاماً صحيفة لايونيون الغابونية بأنه غاب عن المران بعد احتفاله بميلاد ابنته.

وأعادت الغابون ندونغ لإنكلترا ليغيب عن التعادل بدون أهداف مع مالي وكذلك التعادل 1-1 مع جزر القمر وديا في تونس.

وقال اللاعب: "سمحت للسعادة بأن تجرفني".

وقال إنه تحدث مع مسؤولي اتحاد كرة القدم في الغابون لتصفية الأجواء وإنه عازم على العودة للفريق.