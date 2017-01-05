كاسبرجاك يعلن لائحة "نسور قرطاج" للـ"كان"

في ما يلي تشكيلة المنتخب التونسي: أيمن المثلوثي، رامي الجريدي، معز بن شريفية، علي معلول، حمزة المثلوثي، صيام بن يوسف، محمد علي اليعقوبي، أيمن عبد النور، شمس الدين الذوادي، سليمان كشك، حمدي النقاز، زياد بوغطاس، فرجاني ساسي، لاري عزوني، نعيم السليتي، وهبي الخزري، محمد أمين بن عمر، أحمد خليل، حمزة لحمر، يوسف المساكني، ياسين الخنيسي، أحمد العكايشي، صابر خليفة.