كأس أفريقيا 2017 - بروس يطالب الصحافة بالصبر على بطل أفريقيا

وقلب المنتخب الكاميروني تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2-1 في الشوط الثاني ليتوج بلقبه الخامس في البطولة.

وطالب بروس الصحافة الكاميرونية بالصبر عليه قائلاً: "فريقي لم يصل بعد لأفضل مستوياته. ولكنني سعيد لما حققه الفريق. هذا الجيل ليس مجموعة من اللاعبين وإنما مجموعة من الأصدقاء".

وأوضح بروس: "عندما توليت تدريب المنتخب الكاميروني قبل عام واحد فقط، كنت بحاجة لتغيير اللاعبين كبار السن الذين لم يكن لديهم الحافز الكافي للعب مع المنتخب. اعتمدت على مجموعة من العناصر الشابة، وقدمنا عملاً جيداً".

وأشار بروس إلى أنه يطالب الصحافة الكاميرونية بالصبر على الفريق وتصحيح طريقة التعامل معه مؤكداً أن العلاقة بينه وبين الصحافة الآن ستصبح أفضل مما كانت عليه قبل عام.