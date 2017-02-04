كأس أفريقيا: كوبر يدافع عن نفسه ويمتدح محمد صلاح

دافع المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر عن الأسلوب الدفاعي الذي اعتمده إلى حدّ كبير المنتخب المصري في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم، وذلك في تصريحات السبت عشية النهائي أمام الكاميرون.

وحافظت مصر بفضل دفاعها وحارس مرماها المخضرم عصام الحضري (44 عاماً) على نظافة شباكها في مبارياتها الأربع الأولى خلال البطولة المقامة في الغابون، وتلقت الهدف الأول في الشوط الثاني من مباراة نصف النهائي أمام بوركينا فاسو، في المقابل، اكتفى المنتخب بتسجيل أربعة أهداف في خمس مباريات بالبطولة.

وقال كوبر: "لكل مدرب طريقته الخاصة والمهم هو الفوز"، مضيفاً "نحن نؤمن بطريقتنا، هناك بعض الأمور سنعمل على تطويرها وتصحيحها ويمكن أن ندخل في مباراة الغد بعض التكتيكات التي لا يمكن أن نفصح عنها الآن".

وأضاف رداً على سؤال عن الأسلوب الدفاعي: "بعض الناس لا تعجبهم طريقة لعبنا دفاعياً أو هجومياً، لكننا نؤمن بها ولسنا مستعدين لتغييرها، المهم بالنسبة إلينا هو الفوز".

وتطرق كوبر إلى الغيابات التي يعاني منها المنتخب المصري، لاسيما بسبب إصابة لاعب خط وسط أرسنال الإنكليزي محمد النني الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين، ولم تتأكد مشاركته في النهائي.

وقال: "نعاني مشكلة الاستشفاء والإصابات وبعض الإرهاق، سنعرف غداً من سيكون جاهزاً للمشاركة وكلّ الاحتمالات متاحة لذلك"، معتبراً أنّ المنتخبين استحقا بلوغ النهائي "وهناك شبه كبير" بينهما.

أضاف "لديهم لاعبون موهوبون، وهناك تشابه في الاستراتيجية والأسلوب، لكن لكلّ منتخب خصوصيته وأسلحته".

ونوه كوبر على وجه الخصوص إلى نجم نادي روما الإيطالي محمد صلاح الذي سجل هدفين لمصر في هذه البطولة، معتبراً أنّه "استطاع التأقلم بسرعة مع الكرة الإيطالية وفي إمكانه أن يبلغ مستويات عالية جداً وأن يطور نفسه أكثر، إنه أحد أفضل اللاعبين في مصر وأفريقيا ومهم جداً لمنتخب بلاده، يفيده ويساعده كثيراً".

في المقابل، أكد المدرب البلجيكي للكاميرون هوغو بروس أن هدف منتخبه الذي لم يكن ضمن المرشحين البارزين، هو إحراز اللقب.

وقال السبت إن هدف المنتخب كان بداية "ربع النهائي ثم نصف النهائي وأخيراً المباراة النهائية، اليوم صار الهدف أكبر وهو إحراز اللقب"، مقراً بأن ذلك "لن يكون سهلاً" أمام مصر التي تحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب الأفريقية (سبعة ألقاب).

وأشار إلى أن منتخب بلاده: "لا يعتمد فقط على اللياقة البدنية، سنتابع الاعتماد عليها غداً ضد مصر لكن ستكون لدينا امتيازات أخرى".

وعن الانتقادات التي وجهت إليه لدى تسلمه قيادة منتخب الكاميرون قبل عام، قال: "كانت هناك انتقادات لدى اختياري، ولم أفهم لماذا (صدرت الاتهامات) قبل أن أمنح الفرصة".

وأضاف: "هذا وضع غير صحي، الصحافة يجب أن تنتقد لكن بموضوعية وهم لم يكونوا موضوعيين معي، الآن بعد ما تحقق سيكون الأمر مختلفاً بالنسبة إلى المستقبل".

وتخوض الكاميرون البطولة في غياب عدد من لاعبيها المحترفين في أوروبا، والذين آثروا البقاء مع أنديتهم بدلا من خوض البطولة القارية.

وأكد بروس أن الفرصة لا تزال متاحة أمام هؤلاء للعودة إلى المنتخب: "لكن عليهم أن يبادروا بأنفسهم، قمت بمبادرات كثيرة خلال الشهرين الماضيين، والآن جاء الدور عليهم، فإذا ما قرروا ذلك لن تكون هناك مشكلة".