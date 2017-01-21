كأس أفريقيا - غانا تنتصر وتصعد إلى ربع النهائي

وسجل أسامواه جيان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21.



وتلتقي مصر مع أوغندا لاحقاً ضمن المجموعة ذاتها.



ورفعت غانا رصيدها إلى ست نقاط، بعد أن تغلبت على أوغندا 1-صفر في الجولة الأولى، فلحقت بالسنغال التي كانت أولى المتأهلات عن المجموعة الثانية.

وتقلصت فرص مالي بالتأهل بعد أن تجمد رصيدها عند نقطة واحدة من تعادلها مع مصر سلباً في الجولة الأولى.



كان المنتخب الغاني الطرف الأفضل في الشوط الأول والأكثر حصولاً على الفرص عبر تحركات الشقيقين أندريه وجوردان أيو وأسامواه جيان وكريستيان أتسو.



بدأت خطورة المنتخب الغاني في الدقيقة الثامنة إثر كرة من ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها جوردان أيو إلى شقيقه أندريه فتابعها برأسه إلى يسار المرمى.



واخترق الجناح السريع كريستيان أتسو المنطقة المالية من الجهة اليمنى ومرّر كرة رائعة إلى أندريه أيو أمام المرمى لكنه تابعها بيسراه برعونة على يسار المرمى (18).



ونجح الغانيون في افتتاح التسجيل إثر كرة طويلة من جوردان إلى أتسو الذي حولها من الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة ارتقى لها جيان وأكملها برأسه من دون رقابة في الشباك (21).



حاول المنتخب المالي انتزاع المبادرة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن لاعبيه افتقدوا الحيلة ولم تكن لهم محاولات تذكر أمام المرمى.



كان الشوط الثاني مغايراً تماماً مع اندفاع منتخب مالي إلى الهجوم وتراجع منافسه الى منطقته.



حاول الفرنسي آلان جيريس مدرب منتخب مالي الخروج بنقطة فأشرك بيسوما وخليفة كوليبالي بدلاً من سامبو ياتابارو وموسى ماريا .



وكاد الهدف المالي يأتي في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع إثر كرة وصلت إلى كوليبالي داخل المنطقة فتابعها بلمسة واحدة لكن الحارس رزاق كان في المكان المناسب.