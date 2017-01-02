غياب أسامة طنّان عن نهائيات كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد ُ المغربي لكرة القدم، غيابَ مهاجمِه (أسامة طنّـان) عن منتخبِ بلاده خلال نهائيّاتِ كأسِ أمم إفريقيا المقررةِ بعد أيام ٍ في الغابون وذلك بسببِ تعرّضِه لإصابة ٍ مَنعته من المشاركةِ في العرسِ الإفريقي.

الاتحادُ المغربي أعلن الخبرَ عبر موقعِه الرسمي مضيفاً أن (عزيز بوحْـدّوز) لاعبَ "زانت باولي" الألماني، سيـُعوّضه في تشكيلةِ الأسود

هذا و كان (أسامة طنّان) لاعبُ نادي "سانت إيتيان"، غادر معسكرَ الأسود ِ بمدينةِ "العين" الإماراتية بعد تأكّد ِ إصابتِه لينضمَّ بذلك إلى زميلِه (يونس بلهندة) لاعب ِ "نيس" الذي انسحب بدوره بسببِ الإصابة.