رينار يعيد يوسف العربي إلى منتخب المغرب

وكان رينار استبعد العربي من مباراة كوت ديفوار ضمن تصفيات كأس العالم بروسيا 2018 بعد مشاركة اللاعب في افتتاح التصفيات أمام الغابون.

وعاد أيضاً إلى التشكيلة التي تضم 26 لاعباً كل من مدافع موناكو الفرنسي نبيل ديرار ولاعب وسط ليل الفرنسي منير عبادي بعد أن شفياً من الإصابة.

وفي المقابل قرر رينار استبعاد حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي لأسباب فنية وقال المدرب في تصريح للموقع الإلكتروني لاتحاد الكرة المغربي عن القرار "حكيم زياش لاعب موهوب لديه مؤهلات عديدة وبما أنه يشغل مهام هجومية وراء قلب الهجوم فلدي يونس بلهندة الذي يلعب مع نيس متصدر الدوري الفرنسي ومبارك بوصوفة الذي يلعب للجزيرة متصدر الدوري الإماراتي والذي يتوفر على تجربة مهمة وفي هذه الحالة كان علي أن أقوم بالاختيار".

وتضم التشكيلة الجديدة ثلاثة لاعبين فقط من دوري المحترفين المغربي هم لاعب الوداد أمين عطوشي وزميله إسماعيل الحداد ومدافع الفتح الرباطي محمد الناهيري.

ويقيم منتخب المغرب معسكراً إعدادياً بالعين بالإمارات في الفترة ما بين 27 ديسمبر كانون الأول الجاري و12 كانون الثاني/ يناير

المقبل حيث سيواجه ودياً منتخبي إيران وفنلندا على التوالي في السادس والتاسع من الشهر المقبل قبل السفر إلى الجابون حيث سيلتقي في الدور الأول مع منتخبات الكونجو الديمقراطية وتوجو وكوت ديفوار.



وجاءت تشكيلة المغرب الجديدة على النحو التالي:

حراس المرمى: منير المحمدي (نومانسيا الإسباني) وياسين بونو (خيرونا الاسباني) وياسين الخروبي (لوكومتيف بلوفديف البلغاري).

المدافعون: فؤاد شفيق (ديجون الفرنسي) ومروان داكوستا(أولمبياكوس اليوناني) ورومان سايس (ولفرهامبتون الإنكليزي) وحمزة منديل (ليل الفرنسي) والمهدي بنعطية (يوفنتوس الإيطالي) ونبيل ديرار (موناكو الفرنسي) ويوسف ايت بناصر (نانسي الفرنسي) وأمين عطوشي (الوداد البيضاوي) ومحمد الناهيري (الفتح الرباطي).

لاعبو الوسط: كريم الأحمدي (فينورد الهولندي) ويونس بلهندة (نيس الفرنسي) وفيصل فجر (ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني) ومبارك بوصوفة (الجزيرة الإماراتي) ونور الدين أمرابط (واتفورد الانكليزي) وأسامة طنان (سانت إيتيان الفرنسي) ورشيد العليوي (نيم الفرنسي) ومنير عبادي (ليل الفرنسي).

خط الهجوم: يوسف العربي (لخويا القطري) وخالد بوطيب (ستراسبورغ الفرنسي) والمهدي كارسيلا (غرناطة الإسباني) ونور الدين أمرابط (واتفورد الإنكليزي) ويوسف الناصيري (ملقا الإسباني) وإسماعيل الحداد (الوداد البيضاوي).