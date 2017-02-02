دوارتي يشيد بأداء لاعبيه بعد الخروج من المربع الذهبي

ألقى البرتغالي باولو دوارتي المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو لكرة القدم باللوم على الحكم السنغالي ديدهيو مالانغ في خسارة فريقه أمام المنتخب المصري في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين المقامة حاليا في الغابون.

وخسر المنتخب البوركيني أمام نظيره المصري بركلات الترجيح 3-4 مساء الأربعاء بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالمربع الذهبي للبطولة.

وشق المنتخب المصري طريقه إلى المباراة النهائية فيما يخوض منتخب بوركينا مباراة تحديد المركز الثالث.

وأشار دوارتي إلى أن الحكم ساهم في خروج فريقه من المربع الذهبي لعدم احتسابه ضربة جزاء للفريق إثر لمسة يد على أحد مدافعي المنتخب المصري.

وأوضح دوارتي، في تصريحات إعلامية بعد المباراة، "شخص ما لم يرغب في فوز بوركينا فاسو. إنها الحقيقة".

وأضاف: "لا أريد التعليق على التحكيم ولكنني مضطر لقول هذا. الجميع شاهده في الشوط الأول عندما قطع المدافع المصري الكرة بيده في منطقة الجزاء".

ورغم هذا، حرص دوارتي على توجيه الشكر إلى لاعبيه مشيدا بالأداء القوي خلال المباراة كما هنأ المنتخب المصري على التأهل للنهائي.