بطولة أمم أفريقيا: حفل إفتتاحي مبسط

وتضمن حفل الافتتاح البسيط عروضاً فنية وموسيقية شارك فيها مغني الراب الفرنسي الجنسية السنغالي الأصل بوبا وبعض الفنانين الأفارقة على غرار النيجيري ديفيدو.

وحضر الحفل الرئيس الغابوني علي بانغو الذي أعطى لاحقاً إشارة انطلاق منافسات البطولة بمواجهة الغابون وغينيا بيساو، والكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي وأعضاء المكتب التنفيذي للكاف بالاضافة لشخصيات رياضية وسياسية أخرى.