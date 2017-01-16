الكونغو الديمقراطية تخطف النقاط من المغرب

واستمر تعثر المنتخبات العربية بعد تعادل الجزائر (2-2) مع زيمبابوي، وخسارة تونس أمام السنغال (2-0).

شهدت المباراة أول حالة طرد في البطولة حين أشهر الحكم الإنذار الثاني للاعب الكونغو الديمقراطية جويس لوماليزا موتامبالا

وتصدرت الكونغو الديمقراطية المجموعة بعد تعادل كوت ديفوار مع توغو (0-0).

وسجل هدف الفوز الوحيد جونيور كابانانغا في الدقيقة 55 بعد متابعة داخل منطقة الجزاء. مستفيداً من خطأ للحارس المغربي منير المحمدي.

واستهل المنتخب المغربي اللقاء ضاغطاً وكان قريباً من افتتاح التسجيل منذ الدقيقة الثانية، لو لم يعاند الحظ مبارك بوصوفة الذي أطلق كرة صاروخية من خارج المنطقة، إلا أن العارضة نابت عن الحارس لي ماتامبي وحرمته من الهدف.

وواصل رجال المدرب الفرنسي هيرفيه رينار، الباحث عن لقبه الثالث في البطولة بعد أن توج مع زامبيا عام 2012 وكوت ديفوار عام 2015، أفضليتهم وضغطهم بحثاً عن هدف مبكر وهددوا المرمى في أكثر من مناسبة لاسيما من الركلات الركنية.

إلا أن فرصة بوصوفة في الثواني الأولى بقيت الأخطر خلال الشوط الأول الذي شهد فرصة واحدة واضحة للكونغو الديمقراطية من كرة قوية سددها شانسل مبيمبا ومرت قريبة جداً من القائم الأيمن لمرمى الحارس المحمدي (28).

وفي بداية الشوط الثاني، دفع المنتخب المغربي ثمن هفوة من المحمدي الذي أخطأ في التعامل مع كرة عرضية من ندومبي موبيلي فارتدت من القائم الأيمن ومن الحارس المغربي ووصلت إلى كابانانغا الذي كان في المكان المناسب لمتابعتها مباشرة في الشباك (55).

وحاول المغرب إطلاق المواجهة من نقطة الصفر فضغط بحثاً عن التعادل إلا أنه عانى في اختراق الدفاع المنظم لفريق المدرب فلوران ايبينغيه.

وعندما قرر المغرب إيجاد الحلول من المسافات البعيدة كان الحارس ماتامبي على الموعد للوقوف في وجه تسديدة صاروخية من يوسف الناصيري الذي دخل في الشوط الثاني بدلاً من عمر القادوري (69).

ومن الهجمة ذاتها وصلت الكرة على القائم الأيسر نبيل الدرار الذي اطاح بها فوق العارضة من زاوية ضيقة (70).

وتعرض منتخب الكونغو الديموقراطية لضربة بطرد مدافعه موتامبالا بعد حصوله على إنذار ثان (81)، وكاد المغرب أن يستغل النقص العديد ليخطف التعادل في الدقيقة 85، إلا أن الحارس تألق مجدداً في وجه رأسية البديل يوسف العربي الذي دخل في الدقيقة 78 بدلاً من مهدي كارسيلا.

