الكاميرون تتجاوز السنغال بركلات الترجيح

وسيلاقي منتخب الكاميرون في نصف النهائي الفائز من مواجهة الكونغو الديمقراطية مع غانا.

وهي المرّة السادسة التي تبلغ فيها الكاميرون الدور نصف النهائي والأولى منذ نسخة أنغولا عام 2010 عندما خسرت أمام مصر.

وكررت الكاميرون سيناريو نهائي عام 2002 عندما تغلبت على السينغال بركلات الترجيح لتحرز اللقب.

وقد تسبب ساديو ماني مهاجم ليفربول في خروج فريقه بعد تصدي حارس الكاميرون فابريس أوندوا لمحاولته في حين سجل أبو بكر الركلة الحاسمة لفريقه الذي نجح في محاولاته الخمس.

وحملت مواجهة اليوم بين الطرفين الرقم 13 إذ سبق أن فازت السنغال 5 مرات أولها في العام 1963 (1-صفر)، مقابل 4 تعادلات و3 هزائم.

وحاول السينغاليون منذ البداية زيارة المنطقة الكاميرونية بهدف تسجيل هدف مبكر لم يتحقق، في مقابل دفاع صلب.

ونفذ هنري سيفيه ركلة حرة أبعدت إلى ركنية من أمام المرمى الكاميروني (5)، وجاء أول انذار حقيقي من كرة عرضية رفعها من الجهة اليسرى كيتا بالديه لكنها ابتعدت عن ساديو مانيه (12).

وسدد بنجامان موكاندجو أول كرة صوب المرمى السنغالي فتحولت إلى ركنية (16)، وعلت رأسية شيخو كوياتيه المرمى الكاميروني بقليل (20)، وهربت من مامي بيرام ضيوف فرصة افتتاح التسجيل للسينغال من مسافة قريبة بعد ان تابع كرة عالية بقدمه ذهبت بعيداً عن المرمى (27).

وكادت الدقيقة الأولى من الشوط الثاني تبتسم للسنغال وتأتي بالفرج بعد عرضية من كارا مبودجي على رأس كوياتيه لكنها علت الخشبات من مسافة قريبة (46)، وشكل الكاميرونيون خطين دفاعيين من تسعة لاعبين (أربعة + خمسة).

وحرم الحارس الكاميروني باتريس أوندوا مهاجم ليفربول الإنكليزي من هدف السبق إثر عرضية من ضيوف بابعاده الكرة من فوق رأسه (53)، وكاد روبير نديب تامبي يغالط الحارس السنغالي عبدو اللاي ديالو من كرة طائرة تابعها بحركة أكروباتية بيد أن الأخير كان صاحياً له (64).

وشهدت أواخر المباراة كراً وفراً بين المنتخبين من دون تعديل في النتيجة.

وخاض المنتخبان وقتين إضافيين لكسر التعادل، وكادت الكاميرون تحسم النتيجة في الحصة الأولى عندما خطف جاك زوا الكرة من الدفاع ودخل المنطقة من الجهة اليسرى وسدد من مسافة قريبة نجح الحارس ديالو في التصدي لها ثم أكمل البديل ساليفو سيس تشتيتها برأسه (104).

وفي الحصة الاضافية الثانية، أبعد مبودجي كرة عرضية من أمام المرمى السنغالي أرسلها البديل فنسان أبو بكر (107)، وأهدر كيتا أغنى فرص الوقت الإضافي بتسديدة طائشة إثر عرضية من سيس (111)، وأهدر موسى سو بتسرعه آخر الفرص (120+2).

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للكاميرون بعد أن أهدر مانيه ثالث أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2016 الركلة الأخيرة لمنتخب السينغال.