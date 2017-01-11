الغابون 2017 - منتخب توغو

إعداد - أنور القلمامي

التأسيس: تأسس الاتحاد التوغولي لكرة القدم عام 1960.

تاريخ الانضمام للفيفا: 1964.

تاريخ الانضمام للاتحاد الإفريقي: 1963.

المدرب

يشرف الفرنسي كلود لوروا على المقاليد الفنية للمنتخب التوغولي منذ أبريل 2016.

ويعدّ المدرب المخضرم (68 عاماً) من أبرز الكفاءات في القارة السمراء لما يملكه من خبرة واسعة في شؤون الكرة الأفريقية من خلال إشرافه على حظوظ منتخبات الكاميرون (1985-1988) و(1998)، السينغال (1989-1992)، الكونغو الديمقراطية (2004-2006) و(2011-2013)، غانا (2006-2008) والكونغو (2013-2015).

أفضل النتائج

لا يملك المنتخب التوغولي إنجازات تذكر في البطولة القارية وتعدّ أفضل نتيجة له في الـ"كان" بلوغ الدور ربع النهائي عام 2013 بجنوب أفريقيا.

المشاركات في الكان

ظهر المنتخب التوغولي في 7 نسخ من كأس أمم إفريقيا، خاض خلالها 22 مباراة، فاز بـ 3 منها وخسر 12 وتعادل في 7 مباريات.

جدول المباريات

يستهل منتخب توغو مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2017 بملاقاة المنتخب الإيفواري يوم 16 يناير/كانون الثاني ، قبل أن يلعب مع المغرب يوم 20 يناير/كانون الثاني ، ويختتم الدور الأول بمواجهة الكونغو الديمقراطية في الـ 24 من الشهر ذاته .

المواجهات المباشرة

توغو x كوت ديفوار

المباريات 17 فوز 3 خسارة 9 تعادل 5

توغو x المغرب

المباريات 10 فوز 3 خسارة 4 تعادل 3

توغو x الكونغو الديمقراطية

المباريات 11 فوز 1 خسارة 7 تعادل 3

نجوم المنتخب

فلويد أييتيه

يعتبر فلويد أييتيه من أبرز مفاتيح لعب المنتخب التوغولي في الآونة الأخيرة.

ويحترف المهاجم الخطير (28 عاماً)، الذي تقمّص زي المنتخب التوغولي في 31 مناسبة مسجلاً 8 أهداف، في نادي فولهام الإنكليزي.

إيمانويل أديبايور

تعلّق الجماهير التوغولية آمالا كبيرة على نجمها التاريخي إيمانويل أديبايور على الرغم من تقدّمه في السن وتراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

ويعدّ أديبايور (32 عاماً) من أهم اللاعبين في تاريخ توغو إن لم يكن أعظمهم لما قدّمه من خدمات جليلة للـ"صقور" على امتداد سنوات طوال.

وارتدى أديبايور، الباحث عن فريق جديد بعد مغادرته كريستال بالاس الإنكليزي، قميص "الصقور" في 66 مناسبة سجّل خلالها 31 هدفاً.