الغابون 2017 - منتخب الغابون

إعداد - باسم السلمي

التأسيس: تأسس الاتحاد الغابوني لكرة القدم عام 1962

تاريخ الانضمام للفيفا: 1966

تاريخ الانضمام للكاف: 1968

المدرب

يشرف على تدريب منتخب الغابون، المدرب الإسباني الشهير خوسيه أنطونيو كاماتشو (61 عاماً) صاحب التاريخ الكبير والمسيرة التدريبية الطويلة التي بلغت عامها الـ25 حتى الآن، والتي أشرف خلالها على عدد من أعرق الأندية العالمية على غرار ريال مدريد وبنفيكا، إضافة إلى تجارب مهمة مع منتخبي إسبانيا والصين.

أفضل النتائج

كان أفضل ما حققه المنتخب الغابوني على مدار مشاركاته في الـ"كان"، بلوغه محطة الدور ربع النهائي في مناسبتين، عامي 1996 بجنوب أفريقيا و2012 عندما استضاف البطولة مشاركة مع غينيا الاستوائية.

المشاركات في الكان

سجّلت الغابون حضورها في النهائيات القارية 6 مرات، خاضت خلالها 18 مباراة، حيث فازت في ست منها وتعادلت في أربع وخسرت في ثمان، وسجّل هجومها 17 هدفاً في حين قبلت شباكها 24 هدفاً.

جدول المباريات

يدشّن الغابونيون البطولة على أرضهم بملاقاة غينيا بيساو في 14 كانون الثاني/يناير، ومن ثم يأتي الدور على بوركينافاسو في 18 يناير، قبل أن يختتموا الدور الأول بصدام ناري أمام الكاميرون في 22 يناير.

المواجهات المباشرة

الغابون – غينيا الإستوائية

لا وجود لمواجهات مباشرة بين المنتخبين.

الغابون – بوركينافاسو

20 المباريات 8 فوز 3 خسارة 9 تعادل

الغابون – الكاميرون

19 المباريات 3 فوز 8 خسارة 8 تعادل

نجوم المنتخب

بيير إميريك أوباميانغ

تعوّل الغابون بشكل أساسي على جهود نجمها الأول، المهاجم القنّاص بيير إميريك أوباميانغ (27 عاماً)، المحترف في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، ولهذه الآمال الكبيرة ما يبرّرها، لا سيما أنّ أوباميانغ هو أحد أفضل اللاعبين الأفارقة في أوروبا في السنوات الأخيرة، وقد نال جوائز فردية عديدة منها: