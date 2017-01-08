الغابون 2017 - منتخب الغابون
يتأهب المنتخب الغابوني لخوض غمار نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها على أرضه ووسط جماهيره.
إعداد - باسم السلمي
التأسيس: تأسس الاتحاد الغابوني لكرة القدم عام 1962
تاريخ الانضمام للفيفا: 1966
تاريخ الانضمام للكاف: 1968
المدرب
يشرف على تدريب منتخب الغابون، المدرب الإسباني الشهير خوسيه أنطونيو كاماتشو (61 عاماً) صاحب التاريخ الكبير والمسيرة التدريبية الطويلة التي بلغت عامها الـ25 حتى الآن، والتي أشرف خلالها على عدد من أعرق الأندية العالمية على غرار ريال مدريد وبنفيكا، إضافة إلى تجارب مهمة مع منتخبي إسبانيا والصين.
أفضل النتائج
كان أفضل ما حققه المنتخب الغابوني على مدار مشاركاته في الـ"كان"، بلوغه محطة الدور ربع النهائي في مناسبتين، عامي 1996 بجنوب أفريقيا و2012 عندما استضاف البطولة مشاركة مع غينيا الاستوائية.
المشاركات في الكان
سجّلت الغابون حضورها في النهائيات القارية 6 مرات، خاضت خلالها 18 مباراة، حيث فازت في ست منها وتعادلت في أربع وخسرت في ثمان، وسجّل هجومها 17 هدفاً في حين قبلت شباكها 24 هدفاً.
جدول المباريات
يدشّن الغابونيون البطولة على أرضهم بملاقاة غينيا بيساو في 14 كانون الثاني/يناير، ومن ثم يأتي الدور على بوركينافاسو في 18 يناير، قبل أن يختتموا الدور الأول بصدام ناري أمام الكاميرون في 22 يناير.
المواجهات المباشرة
الغابون – غينيا الإستوائية
لا وجود لمواجهات مباشرة بين المنتخبين.
الغابون – بوركينافاسو
|
20
|
المباريات
|
8
|
فوز
|
3
|
خسارة
|
9
|
تعادل
الغابون – الكاميرون
|
19
|
المباريات
|
3
|
فوز
|
8
|
خسارة
|
8
|
تعادل
نجوم المنتخب
بيير إميريك أوباميانغ
تعوّل الغابون بشكل أساسي على جهود نجمها الأول، المهاجم القنّاص بيير إميريك أوباميانغ (27 عاماً)، المحترف في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، ولهذه الآمال الكبيرة ما يبرّرها، لا سيما أنّ أوباميانغ هو أحد أفضل اللاعبين الأفارقة في أوروبا في السنوات الأخيرة، وقد نال جوائز فردية عديدة منها:
- أفضل لاعب أفريقي في 2015 وثاني أفضل لاعب في 2016 بعد الجزائري رياض محرز
- أفضل لاعب في الدوري الألماني في موسم 2015-2016
- اختياره ضمن تشكيلة أفضل اللاعبين الأفارقة أعوام 2013 و2014 و2015.
- اختياره ضمن تشكيلة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" موسم 2015-2016.
- أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي في موسم 2012-2013 عنما كان لاعباً في صفوف سانت إتيان.