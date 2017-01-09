الغابون 2017 - منتخب الجزائر

إعداد - أنيس معط الله

التأسيس: تأسس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عام 1962.

تاريخ الانضمام للفيفا: 1964.

تاريخ الانضمام للاتحاد الإفريقي: 1963.

المدرب

يشرف البلجيكي جورج ليكينز على تدريب المنتخب الجزائري منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2016، خلفاً للصربي ميلان راييفاتش، وهي التجربة الثانية للمدرب البلجيكي مع "الخضر" بعد الأولى التي كانت قصيرة عام 2003.

أفضل النتائج

تّوج المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا عام 1990، وخسر البطولة أمام منتخب نيجيريا عام 1980 بخسارته 3-صفر في النهائي.

المشاركات في الكان

ظهر المنتخب الجزائري في 16 نسخة سابقة من كأس أمم إفريقيا، خاض خلالها 64 مباراة، فاز بـ 22 منها وخسر 24 وتعادل في 18 مباراة.

جدول المباريات

يستهل المنتخب الجزائري مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2017 بملاقاة منتخب زيمبابوي يوم 15 يناير/كانون الثاني ، قبل أن يلتقي جاره التونسي يوم 19 يناير/كانون الثاني ، ويختتم الدور الأول بمواجهة السنغال في الـ 23 من الشهر ذاته .

المواجهات المباشرة

الجزائر x تونس

المباريات 42 فوز 17 خسارة 13 تعادل 12

الجزائر x السنغال

المباريات 18 فوز 10 خسارة 4 تعادل 4

الجزائر x زيمبابوي

المباريات 5 فوز 2 خسارة 1 تعادل 2

نجوم المنتخب

رياض محرز

يبرز رياض محرز في مقدمة نجوم المنتخب الجزائري بفضل المستويات المذهلة التي يظهرها مع فريقه ليستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي.

توج رياض محرز بجائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأفضل لاعب في أفريقيا عام 2016.

أحرز محرز جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي.

وتلقى رياض محرز مؤخراً تكريماً مميزاً من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" التي منحته جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2016، إضافة إلى حلوله سابعاً في ترتيب المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية.

إسلام سليماني

تألق المهاجم الدولي الجزائري بشكل لافت مع فريقه السابق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى بطل الدوري الإنكليزي الممتاز ليلعب إلى جانب مواطنه رياض محرز.

وسرعان ما فرض سليماني نفسه في التشكيلة الأساسية للثعالب، واستطاع المساهمة بـ 4 أهداف و3 تمريرات حاسمة حتى الآن مع فريق المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري.