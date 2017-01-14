الغابون 2017: صراع الكاميرون وبوركينا فاسو ينتهي بالتعادل

و جاءت المباراة استعراضية وغنية بالفرص، وافتتح بنجامين موكاندجو (35) التسجيل للكاميرون حاملة اللقب أربع مرات، قبل أن يعادل ايسوفو دايو (75) لبوركينا فاسو وصيفة نسخة 2013.

وشهد الشوط الأول العديد من الفرص وهدفاً وحيداً من ركلة حرة لموكاندجو لاعب لوريان الفرنسي في شباك الحارس كوفي كواكو أمام جالية كاميرونية غفيرة في ليبروفيل في ظل أجواء رطبة.

لكن الكاميرون التي غاب عنها 7 لاعبين فضلوا البقاء مع أنديتهم الأوروبية، منيت شباكها بهدف التعادل من كرة رأسية لدايو قبل ربع ساعة على النهاية اثر ضربة حرة حاول ابعادها الحارس فابريس اوندوا.

وتبحث الكاميرون عن لقبها الأفريقي الخامس بعد الأعوام 1984 و1988 و2000 و2002.

أما بوركينا فاسو فإن أفضل نتيجة لها سابقا كانت بلوغ نهائي 2013 أمام نيجيريا.

وقدم الاتحاد الأفريقي اعتذاره "بسبب حادثة تقنية" في نظام الصوت أدت إلى عدم عزف النشيدين الوطنيين قبل المباراة.

وكانت الغابون المضيفة تعادلت في افتتاح النهائيات مع غينيا بيساو 1-1 ضمن المجموعة الأولى أيضاً، فأنهت المنتخبات الأربعة الجولة الأولى من دور المجموعات برصيد نقطة واحدة.