الغابون 2017: رينار يدافع عن مواطنه دوسوييه

حمل مدرب منتخب المغرب، الفرنسي هيرفيه رينار، على الصحافيين عندما سأل أحدهم مواطنه ميشال دوسوييه، مدرب منتخب كوت ديفوار، عما إذا كان سيستقيل بعد الخسارة أمام المغرب وخروج حامل اللقب من كأس الأمم الأفريقية.

وفاز "أسود الاطلس" على المنتخب الإيفواري بطل نسخة 2015 1-صفر، مساء الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، ما أدى إلى إقصاء كوت ديفوار وتأهل المغرب والكونغو الديموقراطية لربع النهائي.

ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي بعد المباراة عن احتمال استقالته، أجاب دوسوييه "حالياً، أنا محبط جداً لأننا لم نحقق أهدافنا. كان لدينا طموح بتخطي الدور الأول ثم الاحتفاظ باللقب، ليلتنا صعبة جدا. لننتظر حتى الغد (الأربعاء)".

لكن رينار، الذي كان مدرباً لكوت ديفوار في بطولة 2015، وكان جالساً إلى جانب دوسوييه في المؤتمر الصحافي، لم يستسغ السؤال.

وقال "إذا كنتم تسمحون لي، اعتقد أنني في موقع يتيح لي التحدث في الموضوع. عندما ندخل قاعة كهذه (يقام فيها المؤتمر الصحافي)، نحن لا نكون في قاعة محكمة".

أضاف متوجهاً إلى الصحافي الذي طرح السؤال "لديك مدرب اسمه ميشال دوسوييه وأنا اعرفه منذ زمن طويل. إنه رجل استثنائي. قاد المنتخب (كوت ديفوار) إلى نهائيات البطولة وبدأ التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم (2018) بأفضل طريقة".

وعاش رينار التجربة نفسها في أمم افريقيا 2013 في جنوب أفريقيا، عندما كان مدرباً لزامبيا. فهو أحرز مع الأخيرة لقب 2012، وهو الوحيد في مسيرتها، لكنه خرج من الدور الأول في 2013.

وتابع المدرب الفرنسي "حصل لي الأمر ذاته عندما كنت مدرباً لزامبيا في 2013. تعادلنا ثلاث مرات وخرجنا من الدور الأول وفقدنا اللقب الذي أحرزناه في 2012. بالتأكيد لم يكن هدف كوت ديفوار الخروج من الدور الأول. إلا أن النتيجة تجعلك تقول أشياء تتجاوز أحياناً ما تفكر به. المطلوب: قليل من اللباقة حيال المدربين".

أضاف "ثمة اشخاص قالوا لي إني لست مؤهلاً لقيادة كوت ديفوار. المشكلة أن هؤلاء أنفسهم كانوا يرقصون على الطاولات بعد ثلاثة أسابيع (احتفالاً بإحراز المنتخب الإيفواري اللقب)".

أضاف "يجب التوقف عن تغيير وجهة النظر وفق الأهواء الشخصية".

وحمل رينار الذي قاد المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ 13 عاماً على المعنيين بكرة القدم المغربية الذين انتقدوا خياراته وشككوا بقدراته.

وقال "ثمة لاعبون سابقون ومدربون سابقون يعطون آراءهم. من الأفضل لهم القيام بعملهم حيث هم حالياً. ما يثير سخطي في كرة القدم اليوم هو أن الجميع يملك الحل".

أضاف "كنت أنتظر هذا الإنتصار لأطلق أمامكم هذه الصرخة لأني وضعت في موقف مماثل مع فريق ليل (أقيل قبل عطلة نهاية العام 2015). لم يتركوا لي الوقت. في كرة القدم يلزمنا الوقت".

أضاف "هذا الجيل الجديد (في كوت ديفوار) يلزمه الوقت وسينتصر من جديد. أستطيع أن أؤكد لكم ذلك".