الغابون 2017 - المنتخب السنغالي

إعداد - أنيس معط الله

التأسيس: تأسس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عام 1960.

تاريخ الانضمام للفيفا: 1964.

تاريخ الانضمام للاتحاد الإفريقي: 1963.

المدرب

يشرف أليو سيسيه على تدريب المنتخب السنغالي منذ آذار/مارس عام 2015، وهو مدافع دولي سابق، خاض 35 مباراة دولية مع منتخب بلاده ولعب لأندية باريس سان جيرمان ومونبلييه الفرنسيين إضافة إلى بورتسموث وبيرمنغهام سيتي الإنكليزيين.

أفضل النتائج

لا يملك المنتخب السنغالي سجلاً جيداً بكأس أمم إفريقيا، فقد نجح في بلوغ النهائي في مناسبة واحدة وكانت عام 2002 حين خسر أمام الكاميرون بركلات الترجيح 3-2 بعد نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

المشاركات في الكان

ظهر المنتخب السنغالي في 13 نسخة من كأس أمم إفريقيا، خاض خلالها 49 مباراة، فاز بـ 16 منها وخسر 21 وتعادل في 12 مباراة.

جدول المباريات

يستهل المنتخب السنغالي مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2017 بملاقاة المنتخب التونسي يوم 15 يناير/كانون الثاني ، قبل أن يلتقي منتخب زيمبابوي يوم 19 يناير/كانون الثاني ، ويختتم الدور الأول بمواجهة المنتخب الجزائري في الـ 23 من الشهر ذاته .

المواجهات المباشرة

السنغال x الجزائر

المباريات 18 فوز 4 خسارة 10 تعادل 4

السنغال x تونس

المباريات 19 فوز 3 خسارة 9 تعادل 7

السنغال x زيمبابوي

المباريات 6 فوز 3 خسارة 3 تعادل 0

نجوم المنتخب

ساديو ماني

يبرز نجم ليفربول الإنكليزي ساديو ماني، كأحد أهم نجوم المنتخب السنغالي، ويعول عليه جمهور "أسود التيرينغا" لقيادة منتخبهم لإنجاز غير مسبوق والوصل إلى مراحل متقدمة من البطولة القارية.

انتقل ماني من ساوثهامبتون إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وسرعان ما فرض نفسه نجماً لتشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب بفضل أهدافه الحاسمة مع الفريق العريق.