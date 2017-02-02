الغابون 2017: الكاميرون تقصي غانا وتعبر للنهائي

وسجل هدفي الكاميرون المدافع مايكل نجاديو-نجادجوي (72) بعد أن استغل سذاجة المدافع الغاني جون بوي، و كريستيان باسوغوغ بعد انفراد ناجح بالحارس رزاق بريمة (90+3).

وستواجه الكاميرون في المباراة النهائية الأحد في ليبرفيل منتخب مصر المتأهل الأربعاء على حساب منتخب بوركينا فاسو بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والاضافي.

وفشلت غانا في التأهل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حلت وصيفة في النسخة السابقة 2015 بخسارتها أمام كوت ديفوار بركلات الترجيح 8-9 بعد تعادلهما صفر-صفر في الوقتين الأصلي والاضافي.

ولم تنجح غانا أيضاً في الثأر لخسارتها أمام الكاميرون 0-1 في نصف نهائي بطولة 2008 التي كانت تستضيفها، فيما بلغت الأخيرة النهائي لأول مرة منذ 9 سنوات، وتحديداً منذ تلك الدورة عندما خسرت أمام مصر صفر-1 بهدف لمحمد أبو تريكة.

ولا تزال غانا تتفوق في تاريخ المواجهات المباشرة، اذ فازت على الكاميرون ثلاث مرات وخسرت مرتين، وتعادلا ثلاث مرات. الا أن المواجهات بين المنتخبين ضمن كأس الأمم الأفريقية مالت لصالح الكاميرون التي حققت الخميس فوزها الثاني مقابل خسارة وتعادل.

وبدأ الغانيون المباراة براحة أكبر من خصومهم الذين التزموا الحذر في تحركاتهم، لكن أول انذار جاء من جانبهم اثر ركنية أبعدها هاريسون أفول من فوق خط المرمى (8)، وفرصة أخرى للكاميرون أيضا اثر عرضية من امبرواز أويونغو من الجهة اليسرى تابعها روبير نديب تامبي من عند نقطة الجزاء وتصدى لها الحارس الغاني رزاق بريمة (12).

ودانت بعدها السيطرة الميدانية بشكل شبه مطلق للكاميرون، وتكررت محاولات لاعبيها، ومرت كراتهم بجانب القائمين مع تراجع واضح في الجانب الغاني، وسقطت رأسية القائد بنجامان موكاندجو على سطح الشبكة من الأعلى اثر ركنية (20).

وسدد جوردان ايوو أول كرة نحو المرمى الكاميروني لكنها ذهبت بعيداً في المدرجات (25)، وفوت اللاعب نفسه أول فرصة حقيقية في المباراة اثر انفراد في المنطقة وأرسل الكرة منحرفة بعيداً عن الحارس فابريس أوندوا فلامست أسفل القائم الأيمن وذهبت إلى الخارج (40) وذلك اثر كرة بينية من كريستيان اتسو الذي سدد بدوره كرة مركزة فارتطمت برأس ادولف تيكو واستقرت في احضان أوندوا (43).

وتحسن الأداء الكاميروني مع انطلاق الشوط الثاني، وكاد جوردان ايوو يستغل خطأً دفاعياً نتيجة عدم التفاهم بين تيكو وكولينز فاي، لكنه أرسل الكرة طويلة أمامه فكانت أقرب إلى الحارس اوندوا (49).

وعكس فرانك أوبوكو كرة خطرة أمام المرمى الكاميروني استدعت صراخ الحارس على المدافعين (52)، ثم حرم اندريه ايوو من فرصة هدف اثر عرضية من جوردان (55).

ونفذ مبارك واكاسو ركلة حرة من مشارف المنطقة تصدى لها أوندوا ببراعة (61)، وجرب افريي أواه حظه بجانب القائم الأيمن لمرمى الكاميرون (63)، وسدد موكاندجو كرة خفيفة سيطر عليها الحارس الغاني بريماه (67).

وحدثت معمعة أمام المرمى الكاميروني، وأدى عدم التفاهم بين اندريه ايوو ودانيال امارتي إلى تدخل الدفاع وضياع الفرصة (69)، ثم ارتكب مبارك واكاسو خطأً على مشارف منطقة فريقه، ونفذ موكاندجو الركلة الحرة لتمسح الكرة ظهر المدافع الغاني جون بوي وتصل إلى المدافع الكاميروني مايكل نجاديو-نجادجوي الذي سيطر عليها ثم ارسلها في المرمى الخالي من حارسه المرتمي على الأرض (72).

وفوت جوردان ايوو فرصة ذهبية لإدراك التعادل عندما تابع عرضية فرانك أوبوكو بجانب القائم الأيسر (74)، وحاول الغانيون التعويض في الدقائق العشر الأخيرة ومحاولة جر الخصم إلى وقت اضافي فلم ينجحوا بعد أن سنحت لهم أكثر من فرصة.

وفي الوقت بدل الضائع، استغل الكاميرونيون الاندفاع الكلي للاعبي غانا، وخطف باسوغوغ الكرة من منطقته الدفاعية وسار بها حتى واجه الحارس بريمة وتلاعب به ثم أرسلها في المرمى بسهولة (90+3).