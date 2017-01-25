الغابون 2017: الإيفواري كالو يعلن اعتزاله اللعب دولياً

وقال كالو "عمري 31 عاماً وخضت كأس الأمم الافريقية للمرة السادسة، تأهلت إلى نهائي وأحرزت لقب آخر"، في إشارة الى احرازه مع منتخب بلاده لقب نسخة 2015 في غينيا الاستوائية.

أضاف "هذه المرة لم تسر الأمور على ما يرام" في إشارة إلى الخسارة أمام المغرب في البطولة المقامة في الغابون حتى الخامس من شباط/فبراير، والتي أدت إلى إقصاء حامل اللقب، وتأهل المغرب والكونغو الديموقراطية إلى الدور ربع النهائي.

وتابع في تصريحات صحافية بعد المباراة مع المغرب "ثمة لاعبون شبان مثل فرانك كيسي وويلفريد زاها، واعتقد أنهم مستقبل كرة القدم الإيفوارية، وأتمنى لهم التوفيق".

وبدأ كالو، لاعب نادي هيرتا برلين الألماني، مسيرته الدولية في العام 2007، وخاض مع منتخب بلاده 89 مباراة دولية. وسبق لكالو أن دافع عن ألوان ناديي تشيلسي الإنكليزي وليل الفرنسي.

وفقدت موت ديفوار لقبها الافريقي بحلولها ثالثة في مجموعتها برصيد نقطتين فقط، بعدما تعادلت مع توغو 1-1، ومع الكونغو الديموقراطية 2-2، قبل الخسارة مع المغرب في مباراة الثلاثاء.