الإصابة تنهي مشاركة مروان محسن في كأس أمم أفريقيا

ونقلت صفحة الاتحاد المصري على فيسبوك عن محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر قوله إن الفحوص أثبتت إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

وستتراوح فترة الغياب بين أربعة وستة أشهر.

وكان مروان أصيب في الشوط الأول من مباراة مصر أمام المغرب يوم الأربعاء الماضي في دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية بالغابون وحاول استكمال اللقاء لكنه سقط وتم استبداله بأحمد حسن (كوكا) قبل أن يسجل البديل محمود عبد المنعم "كهربا" هدف الانتصار 1-صفر.

وتأتي الإصابة في توقيت سيء لمروان إذ غاب عن بداية الموسم الجاري بسبب الإصابة أيضاً قبل أن يبدأ مؤخراً في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية لناديه الجديد الأهلي ومنتخب مصر.

وسيغيب مروان بكل تأكيد عن باقي مشوار مصر في كأس الأمم.

وستلعب مصر مع بوركينا فاسو في الدور قبل النهائي غداً الأربعاء.