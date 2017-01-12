​المنتخب الجزائري لكرة القدم وكان 2017

لعب المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم مساء يوم الثلاثاء مباراته الودية الدولية الثانية أمام نظيره الموريتاني المتواضع جدا وهي الثانية أمام نفس المنتخب في ظرف 3 أيام وهي الأخيرة في برنامجه الرسمي تحضيرا لمنافسة الكان 2017 بالغابون التي ستنطلق فعالياتها مساء يوم السبت 14/01/2017م وتتواصل إلى غاية 05/02/2017م بحول الله، على أن يدشن محاربو الصحراء البطولة القارية مساء يوم الأحد 15/01/2017م بلقاء منتخب المحاربين زمبابوي ابتداء من الساعة ال16 بتوقيت غرينتش( ال17 جزائريا)، وحسب وجهة نظرنا والتي تتطابق مع وجهات عدة متتبعين وتقنيين ونخبة من الأنصار، يمكننا إبداء الملاحظات التالية:



لعب المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم مساء يوم الثلاثاء مباراته الودية الدولية الثانية أمام نظيره الموريتاني المتواضع جدا وهي الثانية أمام نفس المنتخب في ظرف 3 أيام وهي الأخيرة في برنامجه الرسمي تحضيرا لمنافسة الكان 2017 بالغابون التي ستنطلق فعالياتها مساء يوم السبت 14/01/2017م وتتواصل إلى غاية 05/02/2017م بحول الله، على أن يدشن محاربو الصحراء البطولة القارية مساء يوم الأحد 15/01/2017م بلقاء منتخب المحاربين زمبابوي ابتداء من الساعة ال16 بتوقيت غرينتش( ال17 جزائريا)، وحسب وجهة نظرنا والتي تتطابق مع وجهات عدة متتبعين وتقنيين ونخبة من الأنصار، يمكننا إبداء الملاحظات التالية:

1/ فوز المنتخب الجزائري على منتخب المرابطين المتواضع جدا ( 3/1) في الودية الأولى و(6/0) في الودية السرية الثانية لا تعني أي شيء مقابل وديات المنتخبات المنافسة في نفس المجموعة أي الثانية وهي: منتخب زمبابوي( 0-0 مع البطل ساحل العاج، و1-1 مع الكامرون)، منتخب تونس( 2-0 على أوغندا، وتعادلا أمام منتخب كاتالونيا و0-1 أمام مصر)، منتخب السنغال( 2-1 على ليبيا، و2-0 على الكونغو برازافيل)... وكان من الحكمة والنجاعة بمسؤولي الفاف والتقني البلجيكي ليكنس استغلال الفترة للتباري مع منتخبات أفريقية قوية تشبه المنافسين في طريقة اللعب على الأقل، للوقوف على الاختلالات والسعي إلى علاجها.

2/ إجراء الودية الثانية بمركز تدريب المنتخب سيدي موسى الخاص بالتدريبات فقط وبأبواب مغلقة وفي غياب الصحافة والجمهور وفي سرية تامة وتحت إدارة حكام من جنسية المنافس لم يحدث حسب علمي وذاكرتي في تاريخ المنتخب الجزائري ومسيرته الدولية ومسيرة أي منتخب دولي، ولا مبرر له بالنسبة للفاف ومدرب منتخبها...بل فتح باب التهكم والاشاعة على مصراعيه خاصة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى درجة انتشار خبر طريف وقد يكون صحيحا مفاده أن الأهداف ال6 المسجلة بمركز سيدي موسى ضد المرابطين تمت خلال ال5 دقائق الأخيرة من المباراة وبكيفية مشبوهة...رغم أن رفقاء المتألق وصاحب الكرة الذهبية الأفريقية نسخة سنة 2016 رياض محرز كان بإمكانهم تسجيل نتيجة مضاعفة خاصة مع تواضع بل ضعف المنافس...

3/ كان على مسؤولي الفاف والمنتخب التعامل بجدية ومسؤولية مع الوديات الدولية باختيار منتخبات أفريقية أو آسوية أو أوروبية منافسة واستغلال مبارياتها من أجل جلب أكبر عدد من الجمهور وبيع حقوق نقلها التلفزيوني وكواليسها وكواليس المنتخب والمساهمة في شراء حقوق النقل التلفزيوني لصالح الجمهور الجزائري العريض بدلا من حرمانه من ذلك بحجج واهية ...آخرها نغمة مجمع البين ؟؟؟

4/ لأول مرة منذ نسخة أديس أبابا بأثيوبيا 1968م يحرم التلفزيون الحكومي العقيم الجمهور الجزائري من متابعة مباريات منتخبه في منافسة الكان 2017 بحجة السعر الباهظ الذي طلبه مجمع البين وهو 2 مليون دولار( 222.32 مليون دج) حسب تصريحه وكأنه كان ينتظر الخدمة بالمجان، بينما الأمر هيّن ومباح مع الأفلام والمسلسلات التركية والبرازيلية والهندية والحفلات والبرامج الهابطة المدمرة لأواصر المجتمع وأخلاقه...وحبذا لو تم اقتطاع المبلغ من ميزانية الانتخابات المحلية القادمة التي لا تعني المواطن ولا عشاق المنتخب في شيء ( أكثر من 45 مليار دج ) ؟؟؟

5/ القائمة النهائية لللاعبين الجزائريين المعنيين بالكان ضمت عدة أسماء ليس لها مكانة حتى في المنتخب الرديف إما لمحدودية المستوى الفني أو لغياب الانضباط أو لكثرة الأخطاء والمخالفات القاتلة المرتكبة في عدة مناسبات وفي حق التشكيلة الوطنية، أمثال المدافعين هشام بلقروي (الترجي التونسي)، كادامورو (سيرفيت السويسري )، جمال مصباح (كروتوني الايطالي)، ووسط الميدان مهدي عبيد (ديجون الفرنسي) على حساب عدة عناصر شابة محلية ومحترفة ؟؟؟

6/ حسب بيان رسمي للفاف على موقعه، تم مساء الأربعاء استبعاد وسط الميدان سفير تايدر (بولونيا الإيطالي) من القائمة النهائية بسبب إصابة قديمة على مستوى عضلة إحدى ساقيه كان يعاني منها، بعد أن سببت له آلاما حادة على مستوى إحدى ركبتيه التي "تجمدت" عن الحركة في ختام الحصة التدريبية لصبيحة الأربعاء، وبدون أي احتكاك مع زملائه.. رغم أنه لعب مبارتي موريتانيا وسجل سادس أهداف الثانية وهو في كامل لياقته ؟؟؟ وقد استدعي بدله الشاب إسماعيل بن ناصر الناشط في الفريق الرديف لآرسنال الإنجليزي ...

7/ ما يزال العجوز البلجيكي يصر على تكتيكاته التقليدية الدفاعية ( 4-5-1، 4-2-3-1) دون مراعاة طبيعة المنافس وظروف كل مباراة ودون الاستثمار في نقاط قوة المنتخب الجزائري الحالي( الوسط الهجومي والهجوم..) على الأقل لتغطية العجز المفضوح في الخط الخلفي أي الدفاع او ما أصبح يطلق عليه بالطريق السيار شرق غرب ؟؟؟...

8/ من المنتظر أن تسافر البعثة الجزائرية ( 54 عضوا ) صبيحة الخميس في اتجاه مدينة مواندا بالغابون عبر طائرة خاصة أي 3 أيام فقط قبل خوض المنتخب الوطني لقاءه الأول ضد منتخب المحاربين زمبابوي الذي تحسن كثيرا بدنيا وفنيا، وهي فترة غير كافية للتأقلم مع المناخ المحلي هناك- حسب الاختصاصيين( أسبوع على الأقل) ؟؟؟

...ورغم ذلك نتمنى كل التوفيق لمحاربي الصحراء في مغامرتهم الأفريقية الجديدة تحت قيادة التقني البلجيكي المخضرم الملقب بالخنجر الذي صرح بتفاؤل مفرط" أمنيتي المشاركة مع منتخب الجزائر في كأس العالم للقارات جوان المقبل بروسيا... بمعنى نيل التاج الأفريقي في نسخة الغابون 2017م ؟؟؟ هل فهمتم شيئا ؟؟؟