وزير الرياضة الجزائري يصر على محاسبة روراوة

هاجم وزير الرياضة الجزائري، الهادي ولد علي، اليوم السبت، رئيس اتحاد الكرة، محمد روراوة، بشدة وأصرّ على محاسبته، على خلفية الخروج المبكر للمنتخب الجزائري من الدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تختتم غداً الأحد بالغابون.

وقال ولد علي في تصريحات للصحفيين على هامش زيارته لبعض المنشآت الرياضية بالعاصمة الجزائر: "المنتخب الجزائري أقصى مبكراً وبطريقة مهينة من كأس أمم افريقيا. لابد من تقديم إفادة بخصوص هذه المشاركة. أضعف الإيمان كان يستوجب تقديم الاعتذار للشعب الجزائري مثلما فعلت العديد من المنتخبات".

وأضاف: "بصفتي وزير الشباب والرياضة أنا ملزم بتقديم إفادة لفخامة رئيس الجمهورية عن طريق رئيس الوزراء. رئيس اتحاد الكرة ملزم هو الآخر بتقديم إفادة حول المشاركة في كأس أمم أفريقيا. الدولة وفّرت كل الوسائل وظروف التحضير المناسبة لهذا المنتخب حتى يظهر بوجه أفضل في دورة الغابون".

وتابع: "طلبت تقييم عمل كل الاتحادات من جميع الجوانب فنية أو تنظيمية، والذي فشل في تحقيق النتائج المطلوبة عليه الرحيل. أنا كوزير إذا لم أحقق أي نتيجة سأغادر حتماً منصبي، ماذا سيبقى لي فعله".

وأوضح وزير الرياضة الجزائري، أنّ الانتقادات التي طالت روراوة عبر وسائل الإعلام لم تتجاوز المحظور ولم تحمل أي تجريح.

ويبدو أنّ تصريحات ولد علي، ستزيد من الضغوط على روراوة، الذي يتّجه إلى إعلان عدم ترشّحه لولاية رابعة.