هل يواصل سوداني تألقه مع منتخب الجزائر؟

وسجّل سوداني سبعة أهداف لمنتخب بلاده ليعتلي صدارة هدافي التصفيات المؤهلة لدورة الغابون، متقدماً على مواطنه إسلام سليماني مهاجم نادي ليستر سيتي الإنكليزي الذي سجّل خمسة أهداف، والمغربي يوسف العربي هداف نادي لخويا القطري، الذي أحرز ثلاثة أهداف.

وكان سوداني، سجل هدفاً في المباراة التي خسرتها الجزائر أمام كوت ديفوار 3-1 في دور الثمانية بدورة غينيا الاستوائية 2015، كما أحرز هدفاً أمام نفس المنتخب في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في ختام الدور الأول للدورة التي أقيمت بجنوب أفريقيا 2013، ليصبح أفضل هدافي المنتخب الحالي في كأس أمم أفريقيا.

ويعتبر سوداني (29 عاماً) خامس أفضل هدافي المنتخب الجزائري برصيد 23 هدفاً، متخلفاً بهدفين عن زميله إسلام سليماني والمهاجم الأسبق جمال مناد، وبفارق 13 هدفاً عن عبد الحفيظ تاسفاوت، الهداف التاريخي لـ" الخضر".