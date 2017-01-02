منتخب الجزائر يبدأ استعداداته لأمم أفريقيا بحضور 19 لاعباً

وتلعب الجزائر ضمن المجموعة الثانية بجوار منتخبات تونس والسنغال وزيمبابوي.

وشارك في المران الأول للمعسكر، الذي يقام بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة، 19 لاعباً منهم من تدرب في الملعب في حين تدرب من وصل متأخراً داخل صالة تقوية العضلات.

وأوضح الاتحاد الجزائري أن القوام الرئيسي للمنتخب سيكتمل غداً الثلاثاء، بوصول الرباعي الأخير المتمثل في رياض محرز وإسلام سليماني (ليستر سيتي) وياسين براهيمي (بورتو) وعدلان قديورة (واتفورد)، الذين كانت لهم التزامات مع اأاندية التي يلعبون لها.

وكان جورج ليكنز المدير الفني للمنتخب الجزائري تحفظ على تحديد هدف المنتخب الجزائري في دورة الغابون مكتفيا بالتأكيد على رغبة وتعطش الجميع لتحقيق أفضل النتائج.

ودافع ليكنس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في وقت سابق اليوم الاثنين، على قائمة اللاعبين الـ23 النهائية، مبرراً استبعاد كلا من كارل مجاني مدافع نادي ليغانيس الإسباني، الذي يعد القائد الأول للمنتخب، والقائد الثاني سفيان فيغولي لاعب نادي ويست هام الإنكليزي، بافتقاد اللاعبين لإيقاع المباريات بسبب قلة مشاركاتهما مع نادييهما.

وتركت خيارات ليكنز، ردود أفعال متباينة وسط وسائل الإعلام والشارع الرياضي في الجزائر.