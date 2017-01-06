منتخبات الكان تحت المجهر- الكاميرون

الأشبال قد تصبح أسوداً...

هو أحد أبرز العلامات البارزة التي شكلت تاريخ الكرة في القارة الأفريقية وأحد من حملوا لوائها في المحافل الدولية. إنه منتخب الكاميرون صاحب الإنجازات والبطولات في القارة السمراء.

و قد شارك منتخب الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية 17 مرة نال فيها شرف الفوز باللقب 4 مرات أعوام 1984و1988و2000 و2002 وحل وصيفاً مرتين في 1986 و2008.

وبعد إعتزال الجيل الذهبي لمنتخب الأسود الغير مروضة بقيادة النجم الذهبي صامويل إيتو الهداف التاريخي للكان .يبدو أن الكاميرون على الطريق الصحيح لإستعادة عافيته بعد ظهور جيل جديد تمكن من التأهل للنهائيات هذه المرة بعد أن تصدر مجموعة ضمت منتخبات جنوب أفريقيا وموريتانيا وغامبيا دون هزيمة مع تقديم أداء مقنع حرك أمال الجماهير من جديد في إتجاه حلم العودة للتتويج باللقب من جديد.

ولكن المشاكل قد تقف عائقاً أمام تحقيق هذا الحلم بعد رفض الثنائي جويل ماتيب مدافع ليفربول وآلان نيوم ظهير وست بروميتش ألبيون إستدعاء المدرب البلجيكي هوغو بروس مما سجعل المسؤولية تقع بشكل أكبر على كاهل مجموعة من النجوم أمثال فنسنت أبوبكر (بشكتاش التركي) وكارل توكو إيكامبي (آنجيه الفرنسي) وبنيامين موكاندجو (لوريان الفرنسي) و إيريك ماكسيم تشوبو (شالكة الألماني) بالإضافة إلي مجموعة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوربية في مختلف الدرجات.

وتبدو المجموعة الأولى التي سيلعب فيها المنتخب الكاميروني بجوار صاحب الأرض والجمهور المنتخب الغابوني وغينيا بيساو و بوركينا فاسو في المتناول والفرصة سانحة لبلوغ الدورالثاني ما لم تحدث المفاجآت. وستمثل الأدوار الإقصائية الإختبار الحقيقي لنجوم الكاميرون الطامحة في اللحاق بالأجيال السابقة.

فهل يتحقق الحلم وتصبح الأشبال أسوداً غير مروضة وتحصد اللقب؟