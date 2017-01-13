مدرب الكاميرون يهاجم بعضاً من لاعبيه!

وكان عدد من لاعبي الفريق، من بينهم جويل ماتيب نجم ليفربول الإنكليزي، اعتذروا عن عدم المشاركة مع الفريق في البطولة الأفريقية، وفضلوا البقاء مع أنديتهم التي يلعبون لها.

وقال بروس، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراته غدًا أمام بوركينا فاسو في بداية مشوار الفريقين بالبطولة الأفريقية: "هناك عدد من اللاعبين الغائبين عن صفوف الفريق في هذه البطولة، وكان بإمكانهم الارتقاء بمستوى الفريق، ولكنه قرارهم ويتحملون مسؤوليته".

وأعرب بروس عن أسفه وعدم تفهمه لاعتذار اللاعب إيريك تشوبو موتينغ نجم شالكه الألماني والذي جاء في وقت متأخر للغاية.

وقال بروس إن اللاعب اعتذر عن عدم المشاركة مع الفريق في هذه البطولة ولكن انسحابه جاء في وقت متأخر للغاية. وأوضح : "ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا ؟... هل هي شارة القيادة ؟!. إذا كان هذا هو السبب وراء الاعتذار ، فإني أرى الأمر سيئاً للغاية".

وأعرب بروس عن سعادته بالمشاركة في البطولة الأفريقية مؤكداً استعداد فريقه تماماً للبطولة: " لكنه لم ينكر مدى تأثر الفريق بغياب عدد من لاعبيه البارزين".