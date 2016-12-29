ليكنس يحسم موعد إعلان قائمته لكأس أفريقيا 2017

يستعد البلجيكي جورج ليكنس، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، للإعلان يوم الاثنين المقبل عن قائمة نهائية من 23 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2017 المقررة في الغابون خلال الفترة ما بين 14 كانون الثاني/يناير والخامس من شباط/فبراير المقبلين.

ويكشف ليكنس عن القائمة قبيل مؤتمره الصحفي الذي يعقد بملعب "5 جويلية" في العاصمة الجزائر تزامنا مع انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير للمنتخب.

ويلتقي المنتخب الجزائري وديا مع ضيفه منتخب موريتانيا في السابع من كانون الثاني/يناير، قبل سفره في 12 من الشهر نفسه إلى الغابون، حيث سيتنافس في المجموعة الثانية مع منتخبات تونس والسنغال وزيمبابوي.