ليكنز ينتقد التحكيم!

انتقد البلجيكي جورج ليكنز، مدرب المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء)، التحكيم في المباراة التي تعادل فيها الفريق 2-2 مع زيمبابوي اليوم الأحد، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بالغابون.

وقال ليكنز بعد نهاية المباراة :"المباراة كانت متوازنة. تركنا مساحات واسعة للمنافس استغلها جيداً، وسجل هدفين، منتخب زيمبابوي أكد أنه فريق متماسك جداً".

وأوضح ليكنز، أن المنتخب الجزائري أخذ بزمام المبادرة في الشوط الثاني وهو ما مكن الفريق من تعديل النتيجة. كما أشاد بحارس مرمى الفريق وهاب رايس مبولحي، الذي قدم مباراة كبيرة وكان في مستوى جيد.

وانتقد مدرب الجزائر حكم المباراة، وقال :"كانت هناك أخطاء لم تحتسب للمنتخب الجزائري"، لافتاً إلى أنه معتاد على مثل هذه الأمور عندما كان مدرباً للمنتخب التونسي، الذي كانت تحتسب عليه ركلات جزاء وليس له".

من جهته، أعرب المدافع رامي بن سبعيني، عن رضاه بمردوده، مؤكدا أن منتخب بلاده لم يدخل جيدا في المباراة، وان منتخب زيمبابوي أدى مباراة جيدة.

وقال :"كنا ندرك أن المباراة لن تكون سهلة. المباراة أمام تونس ستكون قمة واعدة، لكن يتعين علينا أن نرتاح قليلاً، ثم نفكر في هذه المواجهة، وأتمنى أن نكون عند حسن الظن".

أما اللاعب ياسين براهيمي، فاعترف بأن أداء المنتخب الجزائري في الشوط الأول كان سيئاً، قبل أن يعود في الشوط الثاني وينتزع التعادل.