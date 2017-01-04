ليكنز يعوّل على قدرات محرز وسليماني

قال جورج ليكنز مدرب الجزائر اليوم الأربعاء إن رياض محرز وإسلام سليماني ثنائي ليستر سيتي من العناصر المهمة في التشكيلة الأساسية للفريق الذي يستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشهر الحالي في الغابون.

وانضم محرز أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي وزميله المهاجم سليماني اليوم إلى تشكيلة الجزائر التي تستعد حالياً في معسكر بمركز سيدي موسى استعداداً لانطلاق البطولة التي تقام بين 14 يناير كانون الثاني الحالي والخامس من فبراير شباط المقبل.

واكتملت صفوف الجزائر المتوجة باللقب مرة واحدة عندما استضافت البطولة عام 1990 بوصول محرز وسليماني وعدلان قديورة لاعب واتفورد الإنكليزي بعد انشغالهم مع أنديتهم خلال فترة الأعياد.

وأضاف ليكنز "محرز وسليماني لاعبان مهمان في التشكيلة الأساسية بفضل مشاركتهما المستمرة مع ليستر. مهما كانت النتيجة أمام زيمبابوي يجب علينا التأهل للدور الثاني."

وتخوض الجزائر مباريات البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم زيمبابوي - التي تلتقي معها أولا - وتونس والسنغال.

وتابع المدرب البلجيكي "أعرف تونس جيداً والسنغال منتخب قوي لكن يجب أن نحذر من زيمبابوي."

وتلتقي الجزائر مع موريتانيا ودياً يوم السبت المقبل في ملعب مصطفى تشاكر استعداداً للبطولة.

ويغيب عن التشكيلة رياض بودبوز للإصابة فضلاً عن استبعاد الثنائي كارل مجاني وسفيان فيغولي.

وعن استبعاد مجاني وفيغولي قال ليكنز "إبعاد اللاعبين لم يكن سهلا وهو قرار شخصي اتحمل مسؤوليته دون تدخل محمد روراوة رئيس الاتحاد. هذا القرار بسبب غيابهما عن المباريات مع فريقيهما.

"انتظر من اللاعبين الذين دخلوا القائمة لأول مرة أن يثبتوا أني لم أخطئ في خياراتي. انتظر منهم أن يقلبوا الموازين بوجودهم في التشكيلة الأساسية."

ويأمل الجزائريون في التتويج باللقب وإعادة سيناريو 1990 الذي شهد الفوز بأول واخر لقب للبطولة بقيادة الراحل عبد الحميد كرمالي.