لعنة مباريات الافتتاح تضرب فهود الغابون

أحمد النفيلي

لم تفلح كتيبة المنتخب الغابوني صاحب الأرض والجمهور في تجاوز عقبة المباراة الافتتاحية للنسخة الحادية والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وعلى الرغم من أن مهمة نجم الغابون بيير إيميريك أوباميانغ، ورفاقه بدت سهلة في مباراة الافتتاح خاصة أنهم واجهوا منتخب غينيا بيساو الوافد الجديد على النهائيات الأفريقية، إلا أن أصحاب الأرض فشلوا في تخطي لعنة مبارايات الافتتاح التي ضربت عدداَ كبيراً من منتخبات الدول المضيفة في النسخ الماضية من البطولة.

ومنح فهود الغابون جماهيرهم الأمل في تحقيق انتصار أول في البطولة بعدما سجل أوباميانغ أحد أفضل مهاجمي العالم ولاعب بروسيا دورتموند الألماني أول أهداف المباراة والبطولة بشكل عام في الدقيقة 52، إلا أن تراجعاً مفاجئاً ضرب الفريق وجعله يتلقى هدفاً في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع عن طريق سواريز الذي دخل التاريخ بتسجيله أول أهداف غينيا بيساو على الإطلاق في الـ"كان".

غانا تستهل التعثر

ومن بين 31 مباراة افتتاحية لعبت في البطولة فشل 13 منتخب في تحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره، وبدأت معاناة المنتخبات المضيفة منذ بطولة عام 1963 التي أقيمت في غانا وتعادل منتخبها في المباراة الافتتاحية مع تونس 1-1.

وفشل المنتخب الليبي في بطولة عام 1982 في انتزاع فوز تاريخي من نظيره الغاني في المباراة الافتتاحية للبطولة التي استضافتها ليبيا للمرة الأولى في تاريخها إذ ظل فرسان المتوسط متقدمين حتى الدقيقة 89 قبل أن يدرك منتخب النجوم السوداء التعادل.

مصر تتلقى الخسارة الأولى

المنتخب المصري الذي استضاف أمم أفريقيا عام 1986 استهل البطولة بسقوط مفاجئ في المباراة الافتتاحية أمام السنغال بهدف سجله نجمها الأول وقتها بوكاندي، وعلى الرغم من أن الفراعنة استعادوا توازنهم سريعا وحققوا لقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخهم، إلا أن تلك الخسارة ظلت عالقة في الأذهان لغرابتها وتويقتها.

تعثر أصحاب الأرض في المباراة الافتتاحية لازم المنتخب المغربي في افتتاح بطولة عام 1988 عندما تعادل الفريق مع منتخب زائير 1-1 فيما تلقت أسود التيرانغا السنغالية ثاني خسارة لأصحاب الأرض يوم الافتتاح بسقوطهم أمام نسور نيجيريا في مستهل بطولة عام 1992 في العاصمة السنغالية دكار بهدفين لهدف.

سقوط ووداع مبكر لنسور قرطاج

السقوط الأبرز للدولة المضيفة في حفل الافتتاح كان من نصيب المنتخب التونسي مستضيف نسخة عام 1994 والذي خسر في مفاجأة مدوية أمام مالي 0-2 قبل أن يودع البطولة من الدور الأول عقب التعادل مع زائير 1-1.

وكانت بداية منتخب بوركينا فاسو بالغة الصعوبة في كأس أفريقيا عام 1998 التي أقيمت على أرضه عندما اصطدم بأسود الكاميرون فخسر الفريق أولى مبارياته 0-1 قبل أن ينتفض ويسجل تأهلاً تاريخياً إلى نصف النهائي، فأثبت أن مواجهات الافتتاح أصبحت اختباراُ في حد ذاته للمنتخبات الأفريقية نتائجه غير محمودة العواقب.

وشهدت النسخ الأخيرة من كأس أمم أفريقيا فشل منتخبات الدول المضيفة في تحقيق الفوز في المباريات الافتتاحية بشكل ملحوظ فتعادلت غانا مع الكاميرون 1-1 في افتتاح نسخة 2000، وفشلت مالي في تحقيق الفوز على ليبيريا في افتتاح بطولة 2002 وسجلت مالي ذاتها تعادلاً أسطوريا أمام أنغولا في افتتاح كان 2010 4-4 بعد أن كان المنتخب الأنغولي صاحب الأرض متقدما 4-0.

فيما تعادلت جنوب أفريقيا منظمة نسخة 2013 مع الرأس الأخضر بدون أهداف، وسقطت غينيا الاستوائية في فخ التعادل أمام الكونغو بهدف لهدف في انطلاق النسخة الماضية عام 2015.