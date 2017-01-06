لائحة بوركينا فاسو الرسمية للـ"كان"

احتفظ البرتغالي باولو دوارتي المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو لكرة القدم باللاعب ستيف ياغو في القائمة النهائية لفريقه لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالغابون رغم إيقاف اللاعب الذي سيحرمه من المشاركة مع الفريق في أول مباراتين بالبطولة.

وأعلن دوارتي القائمة النهائية للفريق في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس ليكون آخر المدربين إعلاناً عن قوائم فرقهم في البطولة علماً بأن الموعد النهائي لتسليم القوائم إلى الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" كان أمس الأول الأربعاء، حسبما أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بموقعها على الانترنت اليوم الجمعة.

واستبعد دوارتي من حساباته للبطولة، التي تستضيفها الغابون من 14 كانون الثاني/يناير الحالي إلى الخامس من شباط/فبراير المقبل، اللاعبين إيرنست كونغو وإسماعيلا لينغاني فيما تمسك بضم اللاعب ياغو رغم إيقافه في أول مباراتين للفريق بالبطولة.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب بوركينا فاسو:

في حراسة المرمى : جيرمين سانو (بوفيه الفرنسي) وكواكو كوفي (أسيك أبيدجان الإيفواري) وأبو بكر ساوادوغو (رايل كلوب دو كاديوغو) .

وللدفاع : باكاري كوني (ملقا الإسباني) ويوسف بارو (سانتوس الجنوب أفريقي) وباتريك مالو (سموحة المصري) ويوسوفو دايو (نهضة بركان المغربي) وياكوبا كوليبالي (رايل كلوب دو كاديوغو) وستيف ياغو (تولوز الفرنسي) وسليمان كواندا (أسيك أبيدجان الإيفواري) .

وللوسط: عبد الرزاق تراوري (كارابوك سبوبر التركي) وباكاري سار (موريرينسي البرتغالي) وبلاتي توري (أومونيا نيقوسيا القبرصي) وأداما غويرا (لنس الفرنسي) وتشارلز كابوري (كراسنودار الروسي) وألان تراوري (قيصري سبور التركي) وسيريل بايالا (شيريف تيراسبول المولدوفي) .

وللهجوم : جوناثان بيترويبا (النصر الإماراتي) وبريغوس ناكولما (قيصري سبور التركي) وأريستد بانسيه (أسيك أبيدجان الإيفواري) وجوناثان زونغو (ألميريا الأسباني) وبرتراند تراوري (أياكس أمستردام الهولندي) وبانو دياوارا (سموحة المصري).