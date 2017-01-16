كيف تعاملت وسائل الإعلام مع تعادل الجزائر وزيمبابوي؟

انهالت عبارات الثناء والمديح الاثنين من جانب الصحافة الجزائرية على النجم رياض محرز وحارس المرمى المتألق وهاب رايس مبولحي، لدورهما البارز في تعادل المنتخب الجزائري أمام منتخب زيمبابوي 2 - 2 مساء الأحد، في مستهل مشواره بنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2017 لكرة القدم المقامة بالغابون.

وسجل محرز هدفي المنتخب الجزائري، فيما أحبط مبولحي للمنافس أكثر من فرصة هدف محقق، لينقذا "الخضر" من الهزيمة.

ونشرت صحيفة "الهداف" الرياضية عنواناً ذكرت فيه "محرز ومبولحي ينقذان الخضر من الهزيمة" ، بينما اعتبرت "كومبتيسيون" أن محرز ومبولحي "المحاربان الوحيدان".

وذكرت "لوبيتور" في عنوانها الرئيسي "مبولحي يتصدى لكل شيء ومحرز المنقذ" ، وركزت صحيفة "الشباك" على القدم اليسرى لمحرز التي أنقذت الجزائر من الخسارة.

وكتبت صحيفة "الخبر الرياضي" :"بركة مبولحي وثنائية محرز تنقذان الخضر"، بينما اختارت "الشروق" اليومية عنوان "محرز ومبولحي ينقذان الخضر من الفضيحة" وهو نفس العنوان الذي اختارته "النهار" ، التي حذرت من المباراة المقبلة أمام تونس.

وأشادت "ليبرتيه" بدور محرز في إنقاذ الجزائر من الهزيمة، وعلقت "الخبر" على النتيجة والأداء ووصفتهما بـ"الخيبة"، فيما تحدثت "الوطن" و"لوجون انديبندون" عن "تعادل تم انتزاعه بعد عناء".

ومن جانبها، ذكرت "المجاهد" الحكومية "الخضر لم يقنعوا"، وأنّ "محرز ومبولحي كانا هنا "في إشارة إلى دورهما الحاسم في المباراة". ووصفت "لوكتيديان دوران" التعادل بـ" المفرح" ، بينما تنبأت "الحياة" ببداية نهاية المنتخب الحالي.